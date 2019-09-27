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Российский пианист Павел Домбровский выиграл музыкальный конкурс имени Монюшко в Польше

Всего в конкурсе приняли участие 40 музыкантов из разных стран

ВАРШАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский пианист Павел Домбровский стал лучшим на Международном конкурсе польской музыки им. Станислава Монюшко, который впервые состоялся в городе Жешув на юго-востоке Польши. Об этом сообщили в пятницу организаторы смотра на официальном сайте.

Домбровский стал лауреатом первой степени. Второе и третье места заняли пианисты из Польши.

Всего в конкурсе принимали участие 40 музыкантов из разных стран. Они исполняли избранные произведения 50 польских композиторов.

Конкурс проходил с 20 по 26 сентября. Его главная цель - популяризация польской музыки и творчества польских композиторов XIX и XX веков. В будущем конкурс планируется проводить раз в два года.

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