Российский пианист Павел Домбровский выиграл музыкальный конкурс имени Монюшко в Польше

ВАРШАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский пианист Павел Домбровский стал лучшим на Международном конкурсе польской музыки им. Станислава Монюшко, который впервые состоялся в городе Жешув на юго-востоке Польши. Об этом сообщили в пятницу организаторы смотра на официальном сайте.

Домбровский стал лауреатом первой степени. Второе и третье места заняли пианисты из Польши.

Всего в конкурсе принимали участие 40 музыкантов из разных стран. Они исполняли избранные произведения 50 польских композиторов.

Конкурс проходил с 20 по 26 сентября. Его главная цель - популяризация польской музыки и творчества польских композиторов XIX и XX веков. В будущем конкурс планируется проводить раз в два года.