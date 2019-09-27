Выставка "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья" открывается в "Новом Иерусалиме"

ИСТРА /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Выставка "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья", приуроченная к 90-летию Московской области, открывается в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим". Она пройдет с 28 сентября 2019 года по 29 марта 2020 года и объединит шедевры Айвазовского, Васнецова, Фалька и других художников.

"Мы сегодня представляем вам выставку, проект, приуроченный к 90-летию Московской области. Мы впервые объединили на одной площадке крупнейшие наши коллекции - федеральные учреждения культуры, которые находятся на территории нашей области, муниципальные партнеры, региональные коллеги. 90 работ представлено - это крупнейшие мастера русского изобразительного искусства XVIII - начала XX века, такие как Суриков, Айвазовский, Васнецов, Гончарова и ряд других художников, сформировавших историю изобразительного искусства нашей страны", - отметил на пресс-показе в пятницу гендиректор музейно-выставочного комплекса Василий Кузнецов, выразив уверенность, что проект будет очень популярен.

Экспозиция включает произведения из 11 подмосковных музеев и галерей. Выставка объединила работы Ивана Айвазовского, Давида Бурлюка, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Натальи Гончаровой, Константина Горбатова, Алексея и Константина Коровиных, Филиппа Малявина, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Роберта Фалька, Ивана Шишкина, Александры Экстер и многих других.

Среди работ, представленных на выставке, также впервые показаны несколько произведений, вошедших в коллекцию музея "Новый Иерусалим" после передачи в августе 2019 года конфискованной коллекции Жанны Булах, бывшей жены экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Среди них "Портрет девочки" Владимира Маковского, "Сосны на берегу залива" Ивана Шишкина и "Портрет старика" Василия Сурикова. Экспозицию дополняет мультимедийная составляющая - здесь можно будет создать картины при помощи интерактивной световой проекции, способной реагировать на движения человека или знакомиться с шедеврами на специальном тач-столе.

Выставку будет сопровождать инклюзивная программа. Для незрячих и слабовидящих посетителей подготовят тактильные рельефы по мотивам ключевых экспонатов и специальные этикетки с нанесением шрифта Брайля, а для инвалидов по слуху будут организованы адаптированные экскурсии с сурдопереводчиком.

История цвета в шедеврах

Как говорят кураторы, главным героем стал цвет - выставка тематически разделена на "Белый", "Черный", "Красный", "Зеленый", "Оранжевый" и другие залы. В каждом из них "облако ассоциаций": например, красный - любовь, сила, лидерство, опасность, зеленый - молодость, надежда, плодородие, деньги.

"Вся наша выставка строится на цвете. Наверняка всех интересует вопрос, почему цвет, ведь это так нетрадиционно, непривычно. Когда мы начинали работать над этой выставкой, перед нами стояла сложная задача - мы собирали лучшие произведения из музеев Подмосковья, они все разные - разные жанры, разные времена, разные художественные стили, и что же их может объединить? И вот в этих размышлениях мы пришли к цвету", - рассказала сокуратор выставки, руководитель выставочного отдела "Нового Иерусалима" Анна Антипенко

Экспозиция начинается с ахроматических цветов - черного и белого. "Это цвета, которые, с одной стороны, сочетают в себе все цвета радуги, все оттенки. И с другой стороны, это те цвета, которые без красок, чистые в своем виде. Когда мы подходили к зонированию, к распределению тематических блоков нашей выставки, мы хотели побеседовать со зрителем, наша выставка - диалог с посетителем и размышление", - добавила сокуратор выставки.

В каждом зале обозначены редко встречающиеся оттенки цветов и представлена краткая история каждого цвета - как этот цвет "жил" в истории искусства, начиная с древнейших времен и заканчивая XX веком.

В числе участников проекта федеральные, региональные и муниципальные музеи Московской области: "Новый Иерусалим", Серпуховский историко-художественный музей, музей-усадьба "Архангельское", музеи-заповедники "Абрамцево" и "Коломенский кремль", Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник и др.