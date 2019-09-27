Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

Marvel Studios и ее глава Кевин Файги спродюсируют третий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли. Журнал Variety сообщил со ссылкой на совместное заявление Sony Pictures Entertainment и The Walt Disney Studios (владеет Marvel Studios), что стороны заключили сделку.

Вдали от дома, правды и самого себя:

Вдали от дома, правды и самого себя: новый "Человек-паук"

"Я рад, что приключения Человека-паука в киновселенной Marvel продолжатся, я и Marvel Studios в восторге, что нам удастся продолжить работу над этим", - подчеркнул Файги. При этом продюсер добавил, что Sony также продолжит разработку своих проектов, связанных с супергероем.

Выход нового фильма о Человеке-пауке запланирован на 16 июля 2021 года. Согласно новым договоренностям, супергерой также появится в еще одном фильме Marvel. Также продюсированием третьей картины продолжит заниматься Эми Паскаль, работавшая над фильмами "Человек-паук: Вдали от дома" (2019) и "Человек-паук: Возвращение домой" (2017).

По данным источников Variety, согласно новым условиям, Disney будет получать примерно 25% доходов от проката. Студия также сохранила права на мерчендайз.

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время. Он также заявил о планах студии запустить свою киновселенную, используя персонажей, связанных с миром супергероя. СМИ сообщали, что между Disney и Sony произошел конфликт из-за того, что первая настаивала на сделке, предполагающей 50%-ное участие в финансировании будущих фильмов о супергерое с ее стороны и при этом получение половины прибыли от проката.

"Человек-паук: Вдали от дома" - последний фильм о супергерое, снятый при участии Marvel. Он собрал в прокате более $1 млрд. Права на использование персонажа в кино принадлежат Sony, однако в 2015 году Marvel Studios договорилась об использовании Человека-паука в своих фильмах. В картинах киновселенной Marvel роль исполнил Том Холланд.