Выставка о моряках торгового флота Севера второй половины ХХ века открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Выставка фотографий, архивных документов и исторических предметов "Золотой век пароходства" о моряках торгового флота и жизни архангельского порта во второй половине ХХ века открылась в пятницу в Северном морском музее Архангельска. Как рассказал ТАСС куратор проекта, научный сотрудник музея Александр Белов, при желании посетители смогут дополнить материалы выставки.

"На этой выставке в первую очередь мы сделали акцент на людях. Мы отобрали фотографии тружеников порта, пароходства, людей, которые ходили в рейсы, в Арктику, на Кубу, до Антарктиды и решили их увековечить таким образом", - рассказал Белов.

Среди экспонатов - макеты судов, ключи от порта, фотоальбомы, судовые книги, флаги с теплоходов.

Люди флота и порта

Около 300 исторических снимков собрано в интерактивной части выставки, но многие из них атрибутированы лишь частично. Посетитель, если он узнал кого-то на фотографиях, может оставить информацию о героях снимка.

"Люди старшего поколения не особо с тачпадами дружат, поэтому мы решили по старинке: при помощи ручки и бумаги, - отметил собеседник агентства. Можно по желанию оставить свои контакты, и мы обязательно свяжемся, чтобы узнать более полную историю".

Наибольшее внимание в экспозиции уделено 1960-1980-м годам. В это время руководителем Северного морского пароходства в Архангельске был Сергей Кузнецов. В это время прошли реконструкцию судоремонтные заводы "Красная кузница" и "Лайский док", создавалась современная инфраструктура Архангельска: были построены новое здание управления пароходства, морской-речной вокзал, грузовой район "Экономия", Дворец культуры моряков с интерклубом, бассейн "Водник", причал яхт-клуба.

В экспозиции воссоздан кабинет Кузнецова.

"Это достаточно вольная реконструкция, но все предметы здесь мемориальные, которые принадлежали Сергею Ивановичу, например, фуражка предоставлена его сыном", - пояснил Белов.

В другой части выставки показаны элементы уходящей сейчас традиции - фотоальбомы с историей различных архангельских судов.

"Раньше на каждом судне было что-то вроде красного уголка или музея, где история судна рассказывалась, и с таким примером духа времени можно ознакомиться. Поскольку музейный фонд особо в руках нельзя держать, мы альбомы отсканировали, и их можно полистать в цифровом формате", - добавил куратор проекта.

Ключи от морского Архангельска

Выставка рассказывает об истории судов, которые ходили из Архангельска в разные точки мира, и различных традициях, которые были характерны для порта.

"Круглогодично архангельский порт начал работать только под конец 1970-х годов. Первому судну, которое открывало навигацию, торжественно вручали символический ключ от порта Архангельска. Красивая традиция, и ключи были самые разные - предела фантазии не было - разных конфигураций и материалов", - пояснил Белов. Отдельная часть посвящена пассажирским перевозкам из Архангельска.

До начала 1990-х годов из порта по Белому морю ходили большие туристические суда "Татария" и "Буковина", они возили туристов в том числе на Соловки. Сейчас из Архангельска на Соловецкий архипелаг можно добраться только воздушным транспортом.

Небольшой уголок предназначен для школьников, где они могут попробовать поднять груз при помощи судовых блоков.

"Здесь находится мешок с грузом, он весит 15 кг, его можно попробовать поднять руками, - показал собеседник агентства, - а можно при помощи судовых блоков, которые дают выигрыш в силе, и это становится проще".

Выставка продлится до февраля 2020 года.