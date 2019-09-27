Выставка работ Шишкина из собраний музеев Казани и Вологды открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Выставка "Иван Шишкин. Живопись и графика" из собраний музеев Казани и Вологды открылась в архангельском музее изобразительных искусств в пятницу. Как рассказала ТАСС заведующая информационно-образовательным отделом музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Надежда Фадеева, всего представлено около 60 работ художника.

"Сегодня мы открываем выставку Ивана Шишкина в архангельском музее изобразительных искусств и это впервые для Архангельска. Экспозиция из трех музейных собраний России, это государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Вологодская картинная галерея. У нас тоже прекрасная коллекция графических работ Шишкина, плюс две живописные работы. Всего около 60 экспонатов", - сказала Фадеева.

Коллекция живописных работ Шишкина казанского музея - одна из крупнейших в стране. "В основу выставки вошли эти работы, почти вся живописная шишкинская коллекция музея сейчас находится у нас. Здесь 32 работы", - пояснила собеседница агентства. Работы выставлены в авторских рамах.

Около 20 графических работ из Вологды представляют Шишкина как художника-графика.

"Есть уникальная вещь в очень большом размере - графическая работа 92 на 142 см, это бумага, это очень большой рисунок, Шишкин такими масштабами и мыслил. Графические работы ведь, как правило, небольшого размера", - добавила представитель музея. На выставке в Архангельске показаны работы разных лет, среди которых организаторы отмечают "Швейцарский пейзаж". "Это одна из ранних работ автора, выполнена в 1866 году и знаменует начало самостоятельной творческой деятельности будущего основоположника русского эпического пейзажа", - сказала Фадеева.

Проведение выставки поддержано Министерством культуры РФ. На проект в Архангельске из федерального бюджета выделено 2,65 млн рублей. Выставка продлится до 15 декабря.