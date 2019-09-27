Дни культуры Дагестана открылись в Костроме концертом и танцами

КОСТРОМА, 27 сентября. /ТАСС/. Дни культуры Дагестана стартовали в Костромской области концертом государственного оркестра народных инструментов Республики Дагестан и выступлением танцевального ансамбля "Лезгинка". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"Костромская область принимает делегацию из Дагестана с ответным визитом. На сцене филармонии концерт дал государственный оркестр народных инструментов Республики Дагестан, в "Губернском" (концертно-выставочный центр - прим. ТАСС) концертную программу представил государственный академический заслуженный ансамбль танца "Лезгинка", - говорится в сообщении.

В пятницу в Романовском музее открылась выставка из фондов музея Республики Дагестан имени Алибека Тахо-Годи. Она будет работать до 4 ноября. Костромичи смогут познакомиться с культурой региона - в экспозиции представлены национальная одежда, обувь, посуда, ювелирные украшения, картины, оружие и документы.

Делегация из Дагестана приехала в Костромскую область с ответным визитом. Дни культуры Костромской области в Дагестане проходили с 21 по 23 октября 2018 года в рамках межкультурного обмена и сотрудничества между двумя субъектами. Делегация Костромской области в составе не менее 100 деятелей культуры и искусства региона представили жителям республики программу, в которую вошли выставки и выступления творческих коллективов - национального балета "Кострома", Государственного оркестра народных инструментов под управлением Владимира Сорожкина Государственной филармонии Костромской области, Нерехтского рожечного хора.