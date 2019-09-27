Мариинский театр отметит 85-летие мировой премьеры балета "Бахчисарайский фонтан"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Мариинский театр посвятит серию специальных показов 85-летию мировой премьеры на этой сцене балета "Бахчисарайский фонтан" на музыку Бориса Асафьева в хореографии Ростислава Захарова. Первый такой показ пройдет в субботу, сообщила пресс-служба театра.

"Всего в выходные дни пройдут три показа: один в субботу и два - днем и вечером - в воскресенье. Причем воскресный вечерний показ будет приурочен к 80-летию со дня рождения народной артистки СССР, выдающейся балерины Аллы Сизовой", - рассказали в пресс-службе.

В главных партиях на сцену выйдут Олеся Новикова (Мария), Андрей Ермаков (Вацлав), Данила Корсунцев (Гирей), Мария Буланова (Зарема).

"Бахчисарайский фонтан" на сюжет пушкинской поэмы стал в СССР ярким образцом эпохи драмбалета (или хореодрамы), в котором элементы драматической игры превалируют над чистой хореографией. Спектакль рождался в атмосфере творческих дискуссий композитора Бориса Асафьева, режиссера Сергея Радлова, определявшего в те годы художественную политику театра, дирижера Евгения Мравинского, художника Валентины Ходасевич, либреттиста Николая Волкова и критика Ивана Соллертинского.

В качестве автора хореографии был приглашен выпускник режиссерского факультета Ленинградского института сценических искусств Ростислав Захаров. В новом спектакле молодой балетмейстер попытался перенести на танцевальную сцену режиссуру драмы - балет рождался из действия умело разыгранных мизансцен, а на первый план выходила не изощренная техника, но актерское мастерство. Значительным вкладом в успех постановки стала выразительность назначенных на главные партии Константина Сергеева и Галины Улановой, которая, по собственным воспоминаниям, пересмотрела все свои сценические образы именно после работы над ролью Марии.

Премьера "Бахчисарайского фонтана" 28 сентября 1934 года в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Мариинский театр) прошла с большим успехом, и вскоре спектакль был поставлен во многих музыкальных театрах Советского Союза.