Театральный марафон и фестиваль Мариинки "встретятся" во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Всероссийский театральный марафон и Международный фестиваль "Мариинский - Владикавказ" откроются во Владикавказе в субботу.

"На площади Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева театральные коллективы Северного Кавказа представят экспозиции, на которых расскажут о жизни своих театров. Гостям будут представлены так называемые театральные подворья, которые отразят историю и жизнь национальных театров. Это уникальный фестиваль, очень ответственно и отрадно, что он проходит в нашей республике", - сообщила ТАСС заместитель председателя союза театральных деятелей Республики Северная Осетия - Алания Фатима Пагиева.

В течение дня также будут проходить мастер-классы с ведущими театральными деятелями. В Русском театре творческой молодежи мастер-класс даст народный артист РФ Евгений Князев. Мастер-классы пройдут и в первом на Северном Кавказе инклюзивном театре-студии "Вдохновение" в доме-интернате для престарелых "Забота", а также в ТЮЗе "Саби".

Кроме того, в субботу состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский. Статуэтку в виде древнегреческого амфитеатра передаст Северной Осетии труппа Национального театра Адыгеи.

Завершится "Театральный марафон" показом спектакля на осетинском языке "Названные братья" режиссера Гиви Валиева по пьесе советского и российского театрального режиссера, драматурга Георгия Хугаева. Спектакль будет представлен на сцене Осетинского театра, там же будет развернута фотовыставка "Театр в объективе ТАСС", которая познакомит зрителей с яркой и самобытной театральной культурой Северного Кавказа за более чем полувековой период.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику. Подведение итогов театрального марафона состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт- Петербурге.

"Мариинский - Владикавказ"

Еще одним значимым событием в области искусства в Северной Осетии станет в субботу открытие международного фестиваля "Мариинский - Владикавказ", который пройдет с 28 сентября по 6 октября.

На открытии выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. На фестивале ожидаются выступления лауреатов международного конкурса им. П. И. Чайковского и юных талантливых музыкантов региона. Также гости и жители республики смогут увидеть спектакли для детей, ожидаются и гастроли Театра балета им. Леонида Якобсона.

В 2017 году фестиваль посетили более 3 тыс. зрителей, он проходил в течение шести дней и открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева. Также зрители смогли увидеть на североосетинской сцене альтиста Юрия Башмета и лауреата XV международного конкурса им. П. И. Чайковского французского пианиста Люка Дебарга.

Мероприятие будет проходить на площадках филиала Мариинского театра во Владикавказе - Государственной академической филармонии Северной Осетии и Национальном государственном театре оперы и балета республики.