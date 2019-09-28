Парижский театр Remue Mеnage привезет на фестиваль в Крым спектакль "Парад влюбленных"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Парижский уличный театр Remue Mеnage впервые привезет в Россию спектакль "Парад влюбленных" и выступит с ним на фестивале современной культуры и экологии "Алушта.Green" в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Remue Mеnage, уличный театр, рожденный в столице Франции. Их жанр - это театральная эклектика, созданная в союзе различных дисциплин: пластика, танец, театр, цирк, музыка, куклы, мобильные конструкции. Спектакль "Парад влюбленных", созданный в 2017 году, впервые приедет на территорию России и примет участие в фестивале "Алушта.Green", - сказали в пресс-службе.

По данным организаторов фестиваля, парижская труппа активно гастролирует. С 1996 года коллектив посетил 17 стран Европы и Азии, в том числе Китай, Сингапур, Кувейт, а также Мексику и Южную Корею.

Фестиваль "Алушта.Green" пройдет 18-19 октября 2019 года. По задумке организаторов, набережная Алушты на три дня превратится в творческую лабораторию, концертную площадку, карнавальную улицу, арт-галерею, лекторий и танцевальную студию, где будут выступать исполнители хип-хопа, театральные коллективы, пройдут мастер-классы художников. Темой фестиваля станет Африка, ее флора, фауна и культура. Среди заявленных исполнителей: Da Boogie Crew, RE-pac, The Soul Surfers, T.Check & Magora.

Всех желающих ждет экологическая образовательная программа. Будут открыты три эко-станции: Re-Pair - бесплатная мастерская по ремонту старых вещей, Re-Use - точка распространения многоразовых вещей вместо одноразовых, Re-Cycle - с подробной информацией о переработке мусора в Крыму и Алуште.