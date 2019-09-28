Директор "Ленкома" назвал причину смерти Марка Захарова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве от повторного воспаления легких. Об этом ТАСС в субботу сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Последние 10 дней Марк Анатольевич Захаров находился в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, - сказал Варшавер. - Причиной смерти стало повторное воспаление легких".

Марк Варшавер также сообщил, что еще многие актеры не знают о потере, которая постигла "Ленком". "Сейчас большая часть труппы театра находится на гастролях в Санкт-Петербурге", - пояснил директор театра.

При этом он отметил, что в субботу, согласно афише, в "Ленкоме" состоится спектакль "Королевские игры" в постановке Марка Захарова. "Жизнь продолжается", - заключил директор театра.