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Умер Марк Захаров

Директор "Ленкома" назвал причину смерти Марка Захарова

По словам Марка Варшавера, режиссер умер от повторного воспаления легких
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве от повторного воспаления легких. Об этом ТАСС в субботу сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

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"Последние 10 дней Марк Анатольевич Захаров находился в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, - сказал Варшавер. - Причиной смерти стало повторное воспаление легких".

Марк Варшавер также сообщил, что еще многие актеры не знают о потере, которая постигла "Ленком". "Сейчас большая часть труппы театра находится на гастролях в Санкт-Петербурге", - пояснил директор театра.

При этом он отметил, что в субботу, согласно афише, в "Ленкоме" состоится спектакль "Королевские игры" в постановке Марка Захарова. "Жизнь продолжается", - заключил директор театра.

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