Итальянские и российские художники написали шестиметровое полотно, посвященное виноделию

БАЛАКЛАВА /Севастополь/, 28 сентября. /ТАСС/. Итальянские и российские художники вместе написали картину, посвященную виноделию, в субботу на фестивале WineFest в Севастополе, передает корреспондент ТАСС.

В субботу, в первый день фестиваля, около десяти живописцев из Италии и РФ написали картину, посвященную виноделию. На разделенных холстах изображены сбор винограда, сосуды с вином и вид на средневековую крепость, построенную выходцами из Генуи - области на севере современной Италии. Полотна, в которых преобладают желтый и голубой цвета, будут соединены в одну линию - и получится шестиметровая картина.

"То, что мы увидели в Севастополе, нам понравилось: красивый, светлый, чистый город, а его жители очень приветливые. Я хочу отобразить то, что касается виноделия. Я живу в Пьемонте - и это место очень похоже на Севастополь, я также произвожу домашнее вино - просто для себя. И я хочу изобразить так же и то место, где я живу", - поделился впечатлениями итальянский живописец Пьеро Заннол.

Президент ассоциации "Лигурия - Россия - Сан-Ремо - Ницца - Лазурный берег" Елена Бужурина сообщила, что организация занимается российско-итальянскими культурными мероприятиями. За два года ее существования в Италии проведено 15 мероприятий, которые направлены на популяризацию в Италии российской музыки и живописи. Она отметила, что стартовавший в субботу пленэр итальянских художников в Крыму - первое мероприятие ассоциации в России. После Севастополя живописцы будут писать картины на Южном берегу Крыма - в Феодосии, Новом Свете и Судаке, где в Средние века жили выходцы из Италии, а через несколько дней проведут выставку в Севастополе. Собеседница выразила надежду, что его удастся повторить в следующем году, пригласив больше итальянских художников.

Праздник сбора урожая и виноделия WineFest 28-29 сентября проходит в Севастополе в четвертый раз. На сайте фестиваля сообщается, что запланированы развлечения для всей семьи, концертная программа с участием российских звезд, презентация крымских вин и виноделен. Отмечается, что в празднике примут участие "известные итальянские и российские художники, итальянские оперные певцы, известные мастера итальянской гастрономии".