В США открыли копию скульптуры "Перекуем мечи на орала" в честь годовщины визита Хрущева

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие уменьшенной копии скульптуры советского монументалиста Евгения Вучетича "Перекуем мечи на орала" состоялось в субботу в штате Айова. Монумент установлен перед особняком на ферме Росуэлла и Элизабет Гарст в Кун-Рапидсе, которую 60 лет назад во время своего визита в США посетил первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев.

"Сегодня мы собрались здесь по особому случаю - шестьдесят лет назад лидер СССР Никита Хрущев посетил США", - заявил присутствовавший на мероприятии атташе по вопросам сельского хозяйства российского посольства в Соединенных Штатах Иван Пономарев. Он отметил, что вскоре после визита Хрущева сельское хозяйство стало одним из важнейших направлений сотрудничества между двумя странами и "служило мостом" между народами. "После этого в России появилось много нового. Популярные в то время в США хот-доги и гамбургеры получили постоянное место жительства в России, однако назывались они иначе - сосиска или котлета в тесте", - продолжил он.

"Мы стали эффективнее в выращивании кукурузы, которую в России обычно называют "царицей полей". Главным образом это произошло благодаря неоценимому вкладу Росуэлла Гарста и его семьи. Фермер из Айовы, бизнесмен и новатор в области сельского хозяйства, он считал, что лучший способ уменьшить напряженность в отношениях между двумя сверхдержавами - это обеспечить всем полноту желудка", - добавил Пономарев.

Оригинальная скульптура "Перекуем мечи на орала", установленная перед зданием ООН в Нью-Йорке и символизирующая разоружение и отказ от конфликтов, была создана Вучетичем в 1957 году. Автором открытой в Айове копии, высота которой составляет чуть более метра, стал советский и российский скульптор Салават Щербаков. Монумент установлен на постаменте из итальянского мрамора.

Как рассказал корреспонденту ТАСС Дэн Гудал, исполнительный директор заповедника Whiterock Conservancy, на территории которого расположена знаменитая ферма, реплика была сделана по заказу местного банкира и фермера Джона Кристалла, многократно посещавшего СССР. После смерти Кристалла скульптура досталась Валентине Фоминых, помогавшей ему с поездками в Советский Союз. Монумент долгое время стоял на заднем дворе ее дома в Айове, однако незадолго до своей смерти в 2018 году Фоминых подарила скульптуру Whiterock Conservancy. "Это очень подходящий объект для исторической фермы, поскольку Джон Кристалл и Росуэлл Гарст были убежденными сторонниками подхода "мир через кукурузу", - считает Дэн Гудал.

Визит советского лидера глазами ребенка

В 1959 году Хрущев стал первым руководителем СССР, нанесшим официальный визит в США. В рамках поездки, которая продолжалась почти две недели, он посетил Вашингтон и загородную резиденцию президентов США в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Де-Мойн и Эймс, Питтсбург, ферму президента США Геттисберг. Помимо этого, Хрущев побывал и во владениях Росуэлла Гарста, который в 50-е годы прошлого века организовал продажу в СССР семян кукурузы и технологии их посева. Он был знаком с Хрущевым, и до этого бывал у него в гостях в СССР.

Как вспоминает внучка Росуэлла Гарста Лиз, которой во время визита Хрущева было восемь лет, советский лидер тогда очень напомнил ей ее собственного деда. "Он был громким, казался очень похожим на моего деда - громкий смех, центр внимания, характер", - рассказала она корреспонденту ТАСС.

Хорошее впечатление на девочку произвела жена первого секретаря ЦК КПСС Нина Хрущева. "Мне понравилась госпожа Хрущева. Она не слишком крепко меня обняла, немного говорила по-английски, хорошо пахла", - вспоминает внучка знаменитого фермера. По ее словам, первая леди СССР даже немного отругала ее, застав во дворе за дракой с другим ребенком. "Она погрозила нам пальцем, но даже это было хорошо", - добавила она.

Как отметила Гарст, в тот момент она не понимала всей значимости и "противоречивости" происходящего. Ее деда в США тогда критиковали за дружбу с Хрущевым и даже называли сторонником коммунизма, однако в конечном итоге визит советского лидера положительно сказался на семейном бизнесе. "Сначала мы несли некоторые потери в продажах, но в конце концов это помогло бизнесу, потому что сделало фамилию Гарст знаменитой", - подытожила она.