Глава Минкавказа считает, что у каждого театра в СКФО свой национальный творческий почерк

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Министерства РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев считает каждый театр Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) уникальным, имеющим свой национальный почерк. Об этом он сообщил журналистам в связи с открытием в субботу во Владикавказе Всероссийского театрального марафона, отметив, что намерен посетить все национальные театры СКФО.

"Каждый национальный театр СКФО - это активная душа, свой национальный почерк, отдельное искусство. Сегодня мы посмотрели короткие постановки театров СКФО, все очень понравилось: талантливо играли актеры, хорошие сюжеты. Теперь у меня задача посетить и посмотреть целиком каждое представление", - сказал Чеботарев.

В субботу участники марафона - представители театров всех регионов СКФО - продемонстрировали гостям отрывки из спектаклей, входящих в их репертуары.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов РФ. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные коллективы отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который состоится 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.