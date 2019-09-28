Гостей фольклорного фестиваля в КЧР угостили 500 литрами айрана по традиционному рецепту

ЧЕРКЕССК, 28 сентября. /ТАСС/. Международный фольклорно-этнографический фестиваль "Праздник айрана на Медовых водопадах" прошел в Карачаево-Черкесии (КЧР). Для гостей приготовили 500 литров напитка по старинному национальному рецепту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"В туркомплексе "Медовые водопады" сегодня прошел VIII Международный фольклорно-этнографический фестиваль карачаево-балкарской культуры "Праздник айрана на Медовых водопадах"…. Кульминацией фестиваля стало угощение всех гостей айраном из чаши в 500 литров", - говорится в сообщении.

Айран традиционно готовили по старинному рецепту в течение двух дней. Гости праздника могли посетить мастер-классы, выставки национальных изделий, где были представлены ножи и клинки, вязаные вещи. Также посетителей угощали блюдами карачаево-балкарской кухни. А завершился фестиваль концертом с участием творческих коллективов Северного Кавказа.

Фестиваль проводится в Карачаево-Черкесии в восьмой раз. Он призван популяризовать этнокультурный и туристический потенциал республики. С каждым годом география участников расширяется, фестиваль стал международным.