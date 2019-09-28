Северная Осетия приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Передача эстафеты Всероссийского театрального марафона Северной Осетии прошла в субботу в республиканском филиале Мариинского театра.

"Я поздравляю вас. Это большой праздник для всего региона. Сегодня наш марафон - в очень талантливых руках", - сказала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, пожелав театрам Северной Осетии успехов.

Статуэтку в виде древнегреческого амфитеатра передал главе республики Вячеславу Битарову от имени оргкомитета заслуженный артист России Александр Олешко. Церемония состоялась на сцене филиала Мариинского театра, где в субботу проходит выступление симфонического оркестра Мариинки под управлением Валерия Гергиева на открытии фестиваля "Мариинский - Владикавказ".

Перед церемонией передачи символа марафона в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. В. Тхапсаева театральные коллективы Северного Кавказа представили отрывки из спектаклей, которые входят в их репертуар.

В течение дня на нескольких площадках дали мастер-классы ведущие театральные деятели. Так, в мероприятии в Русском театре творческой молодежи принял участие народный артист РФ Евгений Князев. Мастер-классы прошли и в первом на Северном Кавказе инклюзивном театре-студии "Вдохновение" в доме-интернате для престарелых "Забота", а также театре юного зрителя "Саби".

Завершится марафон демонстрацией спектакля на осетинском языке "Названые братья" режиссера Гиви Валиева по пьесе советского и российского театрального режиссера, драматурга Георгия Хугаева. Постановка будет показана на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра, где развернута фотовыставка "Театр в объективе ТАСС", которая знакомит зрителей с яркой и самобытной театральной культурой Северного Кавказа более чем за полувековой период.

О фестивале

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.