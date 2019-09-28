Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне признана лента режиссера Пэкстона Уинтерса

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Бразильская драма режиссера Пэкстона Уинтерса Pacificado признана лучшим фильмом 67-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Лента удостоилась в субботу главной награды смотра - "Золотой раковины".

Нина Хосс и Грета Фернандес получили премию "Серебряная раковина" как лучшие актрисы. Звания лучшего актера удостоен Букасса Кабенгеле. Смотр в Сан-Себастьяне, в ходе которого были представлены десятки кинолент, начал свою работу 20 сентября.

В этом году участником фестиваля стала кинокартина "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова. Фильм был включен в программу "Жемчужины", в которую отбирают лучшие фильмы года, еще не вышедшие в прокат в Испании, но уже получившие самые высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях.

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходит ежегодно с 1953 года и считается одним из самых престижных в Европе. Смотр несколько раз становился площадкой для знаковых премьер в мировом кинематографе. Именно на арене в Сан-Себастьяне состоялась европейская премьера саги "Звездные войны" (Star Wars), а также мир впервые увидел легендарную картину "На север через северо-запад" (North by Northwest, 1959) Альфреда Хичкока.

В прошлом году лучшим фильмом смотра была признана картина "Между двумя водами" (Entre dos aguas, 2018) испанского режиссера Исаки Лакуэсты. Премию "Серебряная раковина" как лучшая актриса получила норвежская актриса Пиа Тьелта, лучшим актером был признан аргентинец Дарио Грандинетти.