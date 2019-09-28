Гергиев поднимет вопрос о создании культурного центра во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев поднимет вопрос о создании Северо-Кавказского культурного центра во Владикавказе. Об этом он сообщил в субботу журналистам на церемонии открытия третьего международного фестиваля "Мариинский - Владикавказ".

"Речь шла о создании крупного культурного центра, и мы будем сегодня об этом говорить. Не за горами тот день, когда мы будем считать этот процесс необратимым", - отметил Гергиев.

По его словам, даже не дожидаясь появления во Владикавказе комплекса международного класса, он с оркестром Мариинского театра выступает в городе каждый год. "Постараюсь быть чаще. Представители Мариинского театра, солисты Мариинского театра - их появление будет все более и более частым", - сказал маэстро.

О намерении построить на своей малой родине культурный центр он впервые сообщил в день своего 50-летия во Владикавказе в 2003 году. Тогда музыкант пообещал привлечь к этому архитекторов с мировыми именами и инвесторов.

Проект Кавказского музыкально-культурного центра стоимостью свыше 9 млрд рублей, разработанный знаменитым британским архитектором Норманом Фостером, был представлен на Международном инвестиционном форуме в Сочи в 2007 году, однако Северной Осетии пришлось отказаться от его реализации. Возведение центра в соответствии с новым планом должно обойтись в сумму не более 4 млрд рублей.

Новый проект Северо-Кавказского культурного центра имени Валерия Гергиева разрабатывает французский архитектор Ксавье Фабр. Он также является автором проекта концертного зала "Мариинский" в Санкт-Петербурге с уникальной акустикой, строительство которого было осуществлено в рекордно короткие сроки.