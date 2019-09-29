Умер писатель Вячеслав Пьецух

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Русский писатель Вячеслав Пьецух умер в воскресенье в возрасте 72 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook друг литератора, писатель Владимир Салимон.

"Сегодня ночью умер Слава Пьецух, мой дорогой друг", - написал он.

Вячеслав Пьецух начал заниматься литературным творчеством с 1973 года. Первой его публикацией в 1978 году стал рассказ "Обманщик". Произведения писателя публиковались в журналах "Октябрь", "Новый мир", "Знамя" и других. Пьецух - автор многих произведений, среди которых "Веселые времена", "Новая московская философия", "Предсказание будущего", "Роммат", "Я и прочее". Являлся членом Союза писателей СССР с 1988 года.