В Ереване прошел фестиваль "My handmade Armenia"

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "My handmade Armenia" ("Моя Армения, сделанная вручную") прошел в воскресенье в столице Армении. В нем приняли участие более 40 мастеров из пяти отдаленных областей страны. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

"Более 40 мастеров привезли в Ереван изготовленные вручную поделки, чтобы показать на фестивале свое мастерство. Нам удалось собрать лучших ремесленников из отдаленных областей, которые представленными работами удивили всех, кто пришел на наш праздник", - рассказала ТАСС представитель программы "Моя Армения" Ашхен Худавердян.

Цель фестиваля и программы "Моя Армения", которая ежегодно проводит праздник ремесленников, - развитие туризма в регионах. Участники проекта работают с местными мастерами, обучают их правильно себя представлять, продавать свою продукцию, организовывают туры по мастерским.

"Мы помогаем гидам в областях. Проводим мастер-классы, чтобы они могли интересно и небанально рассказывать о своей родине и показывать достопримечательности. Проводится работа и с региональными музеями. Зачастую экспозиции не обновляются годами, в то время как в запасниках хранится много интересного", - рассказала Худавердян.

Игрушки из пряжи

На фестивальной площадке, которая была разбита в излюбленном для ереванцев месте на "Каскаде", где расположен музей современного искусства "Гафесчян", помимо выставки-продажи, проводилось множество мастер-классов.

"Из овечьей шерсти мы делаем нити, которые предлагаем нашим клиентам. Из них же вяжем всевозможные шерстяные вещи. Теплые носки уже все разобрали, скоро зима. Но платки еще остались. Можете посмотреть на наши уникальные шерстяные сумки для ноутбуков", - рассказала ТАСС рукодельница из южного города Горис Ануш. В процессе рассказа она, используя небольшую прялку, которую привезла с собой, показала, как из овечьей шерсти вьется нить.

Здесь же на лотке множество вязанных зверюшек, которые тоже сделаны из шерсти. Возле стенда надолго задержалась семья из американского Мэриленда. "Здесь все настолько уникально, что не хочется уходить. Я уже прикупила несколько кукол, которые прицепила на рюкзак. Мы уже два часа ходим от палатки к палатке и не можем оторваться. Все очень своеобразно и красиво", - поделилась своими впечатлениями американка.

Пришедшие на фестиваль гости могли своими глазами увидеть, как из бесформенного материала создаются маленькие рукотворные шедевры. Игрушки, национальные костюмы с красивой вышивкой, поделки из камня и металла, керамика, текстиль - такое количество разнообразной продукции ручной работы, собранной на одном пятачке, редко где можно встретить.

"Керамика и вышивка здесь просто фантастическая - глаза разбегаются. Невероятно красивая работа по металлу. Сумасшедшая фантазия армянских мастеров по серебру сводит с ума. Мы шли посмотреть экспонаты музея современного искусства, а попали на потрясающий фестиваль. Два удовольствия в одном", - перебивая друг друга, рассказывали Зоя и Наталья из Санкт Петербурга.

Мастера из Грузии

Фестиваль "My handmade Armenia" приобрел международный статус благодаря мастерам из Грузии. Их стенд представлял ювелирные изделия и работы по дереву.

"Мы с удовольствием откликнулись на предложение организаторов и привезли к вам немного грузинского тепла и красоты", - сказал один из мастеров.

Организаторы праздника отметили, что главная задача выполнена. Мастера смогли вызвать большой интерес и приобрели новых клиентов. "Мы хотим сделать так, чтобы люди не уезжали из своих родных мест, а зарабатывали на родине. После таких фестивалей гости нашей страны с удовольствием едут в области Армении, чтобы на месте ознакомиться с достопримечательностями, изображения которых видят на работах наших мастеров", - подвела итог фестиваля Ашхен Худавердян.