Народной артистке СССР Вере Васильевой исполняется 94 года

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Прима Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева отметит в понедельник свой 94-й день рождения. Дата не круглая, поэтому никаких официальных торжеств по этому поводу не планируется, сообщила именинница, принимая поздравление ТАСС.

"Никаких шумных торжеств я не планирую, придут дочка с внучкой, отметим в узком кругу", - сказала Вера Кузьминична.

Известно, что у Васильевой нет родных детей. Но зато у нее есть крестная дочка и внучка, которых актриса обожает.

"Я очень счастливый человек, - признается Васильева. - При том, что я осталась одинокой, у меня появилась крестница. У нее есть дочка, которая зовет меня бабушкой. Я раньше думала, что "бабушка" мне не будет нравиться. Оказывается, когда это говорит маленькая прелестная девочка, я чувствую себя счастливой".

А еще, как признается актриса, она испытывает счастье от работы в театре. "У меня всегда были хорошие роли на сцене. Это было огромное счастье, и сейчас это счастье есть", - заявляет Васильева.

По ее словам, в родном Театре сатиры она занята в трех постановках. "Играю в спектакле "Роковое влечение", роль большая и трудная, играю на каблуках, туфли меняю, переодеваюсь по ходу пьесы с десяток раз", - поделилась артистка, добавив, что два других спектакля - это "Вера" и "Таланты и поклонники" - тоже не из легких. Кроме того, Васильева играет в спектакле "Пиковая дама" на сцене Малого театра, а также в спектакле "Однажды в Париже", который идет в Театре "Модерн". "В общем, вся моя жизнь - это театр", - подтверждает актриса.

Любимица Сталина

Однако творческая биография Веры Васильевой началась не на сцене, а на экране. Еще студенткой театрального училища она снялась в картине Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской" (1947) и прославилась на всю страну. А вдобавок еще и сталинскую премию получила.

"Поначалу я не была представлена к награде, - вспоминает актриса. - Однако Сталин, который всегда смотрел все фильмы, будто бы спросил: "Где нашли эту прелесть?" Ему ответили, что Васильева всего лишь студентка третьего курса. А он, якобы, сказал: "Она хорошо сыграла, надо и ей премию дать". Меня мгновенно включили в списки, и я оказалась в числе лауреатов. Не знаю, насколько это правда, но мне так рассказывали", - заметила актриса.

Вскоре она сыграла главную героиню в "Свадьбе с приданым", и вновь была удостоена сталинской премии. Так, в 25 лет Вера Васильева имела уже две правительственные награды.

В дальнейшем в кино она снималась не часто. "Кинематограф был, спасибо ему, но это не моя главная жизнь", - говорит Васильева. Зато в театр после окончания училища она пришла уже известной актрисой.

Театральный роман

В Московский театр сатиры, согласно записи в трудовой книжке, Вера Васильева поступила 27 марта 1948 года и была зачислена в труппу на должность актрисы 2-й категории. "Впрочем, сатиру я никогда не любила и даже не понимала ее, - неожиданно заявляет Васильева. - Я была полна сентиментальных романов и мечтала о Ларисе из "Бесприданницы". Руководивший тогда Театром сатиры Валентин Плучек, видимо, почувствовал нерасположенность молодой актрисы к сатирическому жанру и не слишком загружал ее работой.

Тем не менее за 71 год, что Вера Васильева служит в родном театре, на ее счету скопилось несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю отечественного искусства. Это - и Ольга из "Свадьбы с приданым" (спектакль прошел около 1000 раз), и графиня Розина в "Женитьбе Фигаро", и Вышневская в "Доходном месте", и Анна Андреевна в "Ревизоре", и Домна Платоновна в "Воительнице".

Не случайно, что и мужа Васильева также нашла в театре. Ее супругом стал актер Владимир Ушаков (1920-2011), тот самый, с которым она играла в спектакле "Свадьба с приданым". "Мы прожили с ним очень дружно. Он меня понимал, он понимал, что для меня главное в жизни - это театр и мои роли", - вспоминает Вера Кузьминична.

Однако случались и другие времена в жизни этой замечательной русской актрисы, когда она годами не получала ролей в родном театре. Но на конфликт не шла и заявлений об уходе по собственному желанию не писала. Она просто играла в провинции.

"Десять лет играла Раневскую в Твери, двенадцать - "Без вины виноватые" в Орле, - перечислила Вера Кузьминична. - А еще была "Блажь" - в Новом драматическом театре в Москве и "Странная миссис Сэвидж" в Театре кукол Образцова. Только это меня и питало по-настоящему".

Тяжелые времена прошли, и сейчас, несмотря на почтенный возраст, Васильева счастлива, что востребована. Много работает, сохраняет женский кураж и завидный творческий темперамент. "Жить хочется в любом возрасте, - говорит актриса, - и мечтать о новых ролях тоже".