Фильм "К звездам" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Американский фильм "К звездам" (Ad Astra) стал лидером российского проката, собрав 204,9 млн рублей за минувший уикенд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 сентября.

Фантастический фильм режиссера Джеймса Грэя вышел на экраны 26 сентября. Согласно сюжету картины, астронавт Рой Макбрайд (Брэд Питт) отправляется к дальним границам Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца и разгадать тайну, угрожающую жизни на планете Земля. Его путешествие раскроет секреты, которые бросают вызов самому человеческому существованию. Главные роли в фильме сыграли Брэд Питт и Томми Ли Джонс.

На второй строчке рейтинга расположился российский криминальный боевик "Герой" режиссера Карена Оганесяна, который вышел на экраны 26 сентября и собрал в прокате 95,1 млн рублей. В фильме играют Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Константин Лавроненко, Марина Петренко и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам занял российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" режиссера Олега Степченко, собравший 78,9 млн рублей. Он вышел на экраны 19 сентября и стал продолжением картины "Вий 3D". Главные роли в фильме сыграли Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и другие актеры.