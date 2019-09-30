Группа "Цветы" отметит 50-летие в Кремлевском дворце

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Рок-группа "Цветы" 19 ноября даст концерт в Государственном Кремлевском дворце в Москве в честь своего 50-летия. В программу войдут главные хиты коллектива, сообщил в интервью ТАСС основатель и лидер "Цветов" Стас Намин.

"На концерте 19 ноября в Кремле мы, конечно, сыграем все наши известные хиты и лучшие из новых песен. У нас за полвека появилось около двадцати песен, которые по сей день знает наизусть и поет вся страна", - заметил он. Прозвучат композиции "Звездочка моя ясная", "Честно говоря", "Летний вечер", "Богатырская сила", "Ностальгия по настоящему", "Мы желаем счастья вам" и многие другие.

По традиции, "Цветы" позовут на концерт друзей. По словам продюсера, это будут музыканты "Центра Стаса Намина", а также "друзья из Америки". "И вообще концерт, как мне кажется, будет очень интересным, теплым и домашним, несмотря на пафос зала. Аранжировки будут легкие и даже камерные, а все песни - и старые, и новые - мы будем петь вместе со зрителями", - пообещал Намин.

Группа "Цветы" была основана в Москве в 1969 году лидер-гитаристом, в то время студентом Института иностранных языков им. М. Тореза Стасом Наминым. Первую пластинку рок-музыканты записали на фирме "Мелодия" в 1972 году.

Группа неоднократно подвергалась гонениям. После ухода из Московской филармонии им было запрещено использовать название "Цветы". Из-за статьи о музыкантах в журнале Time они подпали под запрет КГБ. Песня "Мы желаем счастья вам" три года ждала появления на телевидении.

В 1989-1999 годах группа фактически не существовала. Собравшись вновь, музыканты принимали участие в постановка Театра Стаса Намина, мюзикле "Волосы" и рок-опере "Иисус Христос Суперзвезда". В год 40-летия коллектива в 2009 году "Цветы" вернулись к активной студийной и гастрольной работе. "Я думаю, что состав "Цветов", который не изменился за последние двадцать лет, является самым сильным составом группы, который сегодня работает на высшем мировом уровне профессионализма", - подчеркнул Намин.