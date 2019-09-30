Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с днем рождения

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Веру Васильеву. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Вас искренне любят зрители и уважают коллеги за щедрый талант и актерское мастерство, удивительное обаяние и душевную теплоту. Желаю вам доброго здоровья, успехов и благополучия", - говорится в поздравлении.

Путин также отметил многолетнюю преданную службу артистки театру Сатиры.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище (ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС), с этого же года является актрисой Московского академического театра сатиры. Сыграла в более чем 50 постановках театра, работала с режиссерами Валентином Плучеком, Андреем Гончаровым, Борисом Равенских, Марком Захаровым, Александром Ширвиндтом.

В фильмографии актрисы более 30 картин, в том числе "Чук и Гек" (1953, режиссер Иван Лукинский), "Похождения зубного врача" (1965, Элем Климов), "Легенда о Тиле" (1976, Александр Алов и Владимир Наумов), "Несовершеннолетние" (1976, Владимир Роговой), "Карнавал" (1981, Татьяна Лиознова).