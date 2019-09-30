Интерактивное пространство "Дислексия - не проблема!" откроется в Эрмитаже 5 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Интерактивная выставка-инсталляция о дислексии откроется в Эрмитаже 5 октября в рамках Международной недели осведомленности об этом заболевании. Об этом сообщил в понедельник гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в ТАСС.

Дислексия - заболевание, находящееся на грани нейрологии, офтальмологии и психиатрии, характеризуется нарушением у детей освоения навыков чтения, что приводит к существенной задержке психического развития. У взрослых также возможно возникновение дислексии при травмах и опухолях головного мозга, других органических поражения центральной нервной системы.

"В музее проходят разные общественные события, инициативы, которые важны для общества и для той роли музея, которую он играет в обществе. Неделя осведомленности о дислексии будет проходить на первом этаже здания Главного штаба. Интерактивное пространство "Дислексия - не проблема!" откроется 5 октября", - сказал он.

Международная неделя осведомленности о дислексии пройдет в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже с 5 по 12 октября 2019 года. Мероприятие реализуется в рамках международного проекта "Музей 15/24". Особое внимание проект уделяет новым практикам музейной работы с молодыми людьми с ограниченными возможностями.