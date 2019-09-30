Академия русского балета им. Вагановой примет участие в "Русских сезонах" в Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Академия русского балета имени Агриппины Вагановой в октябре примет участие в "Русских сезонах" в Германии как крупнейший в мире центр методики преподавания классического танца. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор Академии, народный артист России Николай Цискаридзе, участник этой программы, который в ноябре вновь будет сопредседателем секции "Балет" на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Октябрь пройдет у нас под знаком "Русских сезонов" в Германии. Начнем с Дрездена, со Школы танца Палукка, где проведем серию мастер-классов", - рассказал Николай Цискаридзе. Дрезден - город-побратим Ленинграда - Петербурга с многолетней историей, и Школа танца Палукка с прошлого века сотрудничает со старейшей российской школой классического танца. Как добавил ректор, "после Дрездена несколько педагогов продолжат эти показательные занятия в Штутгарте".

Для Академии важно с ранних лет формировать сценическую практику своих воспитанников, показывать освоение методики классического танца в действии. Эту выучку юные вагановцы намерены продемонстрировать в конце октября "в ходе первого большого выезда школы в Грецию", - сказал Цискаридзе.

О проекте

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. Как сообщает официальный сайт Минкультуры, в рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и кинофестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году в Италии прошло 310 мероприятий "Русских сезонов" в 74 городах, их посетили около 6 млн зрителей.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Форум заслуженно признан культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторы Форума: Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

ТАСС является генеральным информационным партнером Форума.