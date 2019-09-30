Цискаридзе считает, что опыт XIX века может быть полезен в создании департамента театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Опыт Дирекции императорских театров 19 века может быть полезен для Министерства культуры России при формировании нового подразделения - Департамента театров. Такое мнение высказал в интервью ТАСС ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, который в ноябре будет сопредседателем секции "Балет" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Мне кажется, что в воздухе уже давно витает идея, созвучная той, что лежала в основе деятельности Дирекции императорских театров, которая конкретно отслеживала работу вверенных ей коллективов. Есть определенный ряд театров, которые субсидируются конкретно Министерством культуры на основе госбюджета. И есть идея создать своеобразный департамент, который будет курировать расходы, доходы, репертуар, посещаемость и вообще все стороны деятельности театров. И опыт Дирекции императорских театров может быть полезен", - убежден Цискаридзе.

Он напомнил, что Дирекция регулярно выпускала ежегодники, где отражались все события, на которые тратились деньги из бюджета императорской семьи.

"Если это внимательно прочитать, то можно увидеть, что в жизни театра были строгие правила. Ведь в Мариинском и Большом театрах пели все западные оперы на русском языке, потому что это было для народа, который должен был понимать содержание. Ни один спектакль не должен был заканчиваться плохо. Обязательно должен быть апофеоз, это не Советский Союз придумал. Обязательно люди должны были уйти в хорошем настроении", - сказал Цискаридзе. По его мнению, "правила, которые были прописаны для посещения театра, в какой-то степени формировало жизнь общества".

"У нас сейчас все демократизировано, все очень либерально, но я постоянно слышу про какую-то цензуру. Но когда я вижу, что происходит на подмостках вообще, я думаю, что новый департамент мог бы на этот счет высказать свою позицию", - сказал он. На вопрос, не предлагали ли ему поработать в новом департаменте, он ответил отрицательно.

О форуме

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Форум заслуженно признан культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторы форума: правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.