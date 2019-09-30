Национальный молодежный симфонический оркестр дал концерт для ульяновских студентов

УЛЬЯНОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Российский национальный молодежный симфонический оркестр выступил в понедельник перед молодежью в Ульяновске. Как рассказал журналистам главный дирижер Ульяновского симфонического государственного оркестра "Губернаторского" Илья Дербилов, в программу концерта вошла музыка разных направлений и композиторов.

"Сегодняшний концерт - для студенчества. Это сборный концерт разных направлений, разных жанров, там и Рахманинов, и Стравинский, и Бетховен, и Брамс, разные совершенно композиторы", - сказал он.

Дербилов добавил, что проект Российского национального молодежного симфонического оркестра открывает большие перспективы для музыкантов. "Проект был создан для того, чтобы воспитывать новое поколение высокопрофессиональных музыкантов, именно артистов оркестра. Вот это главная специфика, потому что в оркестре собраны молодые люди со всей страны, самые лучшие музыканты. Оркестр полдня функционирует как обычный симфонический оркестр с разными дирижерами, четырехчасовые репетиции, как это полагается, а вся вторая половина дня у музыкантов занята различными мастер-классами, индивидуальными занятиями и так далее", - уточнил он.

Дирижер также отметил, что одна из ульяновских виолончелисток далее поедет с оркестром на гастроли.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) - уникальный музыкальный коллектив и крупнейший отечественный молодежный проект в области оркестровой культуры. Артистами коллектива являются 100 молодых российских музыкантов в возрасте от 22 до 28 лет. Первый состав коллектива был набран в 2018 году по результатам Всероссийского конкурса оркестровых исполнителей, проведенного Московской академической филармонией. Коллектив работает в рамках программы "Национальный молодежный симфонический оркестр - Симфоническая академия" в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех федеральных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Планируется, что к 2024 году в субъектах РФ проведут 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд).