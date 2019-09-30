Валерия Гергиева наградили учрежденным в Северной Осетии орденом "Народное признание"

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев стал обладателем учрежденного международным общественным движением "Высший совет Осетин" орденом "Адамы Хорзах" (в переводе с осетинского языка "Народное признание"), сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Орден "Адамы Хорзах" вручили уроженцу Северной Осетии Валерию Гергиеву руководители международного общественного движения "Высший совет Осетин". Вручение прошло накануне в торжественной обстановке в филиале Мариинского театра в Северной Осетии", - сказал собеседник агентства.

Орденом также награждены российский футбольный тренер, уроженец республики Станислав Черчесов в категории "Спорт", глава Владикавказа Русланбек Икаев ("Государственное управление, общественная деятельность"), бизнесмен Таймураз Мисиков ("Бизнес, экономика, меценатство"), филолог-осетиновед и социолингвист Тамерлан Камболов ("Наука, образование"), первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов ("Безопасность населения, защита Родины"), главврач Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра Ролан Уртаев ("Охрана здоровья, укрепление семейных ценностей").

На открытии фестиваля "Мариинский - Владикавказ" 28 сентября Гергиев также получил звание "Почетный гражданин РСО - Алания".