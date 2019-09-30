КЧР приняла от Северной Осетии эстафету Всероссийского театрального марафона

ЧЕРКЕССК, 30 сентября. /ТАСС/. Церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона состоялась в понедельник в зале государственной филармонии города Черкесска, Карачаево-Черкесия приняла эстафету от Северной Осетии.

"Театральный марафон, объявленный в рамках года театра, пройдет во всех субъектах РФ. И сегодняшний день для нашей республики особенный потому, что мы сегодня получаем символ этого прекрасного марафона, который нам привез Эльбрус Таймуразович (министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов - прим. ТАСС) для того, чтобы мы могли завтра передать его Кабардино-Балкарской Республике. Уверен в том, что выступление сегодняшних гостей театра Северной Осетии-Алании будет достойно встречено нашими зрителями", - сказал министр культуры Карачаево-Черкесии Рамазан Бороков.

Эльбрус Кубалов добавил, что такие марафоны укрепляют братские отношения между регионами. "По стране уверено шагает год театра, наш президент Владимир Владимирович Путин однозначно поставил задачу, чтобы в этот год прошли не только фестивали, обменные гастроли, но и каждый актер не был забыт. Обратили внимание на материально-техническое содержание, многое уже делается, многое еще предстоит сделать. Но мы продолжаем и те традиции, которые нам оставили наши старшие, это братские отношения, братская любовь друг к другу", - сказал Кубалов, после чего состоялась передача символа Всероссийского театрального марафона.

После передачи символа Русский академический театр им. Е. Б. Вахтангова города Владикавказа показал на сцене филармонии постановку "Метод Гренхольма" по пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана. Она повествует о таинственной приемной большой компании, где четверо участников должны пройти испытания ради достижения одной цели - устроиться на высокооплачиваемую и престижную должность. На протяжении всей пьесы зрителям предлагалось понять, кто из героев останется и добьется желаемого. Гости постановки оценили игру актеров бурными овациями.

Карачаево-Черкесия передаст символ театрального марафона Кабардино-Балкарии 1 октября, после чего Русский драматический театр им. М. Горького КЧР покажет спектакль "Васса Железнова".

О театральном марафоне

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику. Подведение итогов театрального марафона состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.