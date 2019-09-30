Школы 11 регионов вводят культурные нормативы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Школы 11 регионов России с 1 октября в пилотном режиме присоединяются к межведомственному проекту "Культурные нормативы школьников", разработанному Минкультуры и Минпросвещения РФ для вовлечения подрастающего поколения в культурную жизнь. Школьникам предстоит знакомство с произведениями культуры и искусства на дополнительных внеурочных занятиях, а реализация проекта будет идти при участии звездных наставников, в числе которых актеры Владимир Машков и Евгений Миронов, худрук Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова Сергей Пускепалис, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

В качестве пилотных регионов выбраны Республики Татарстан и Коми, Ставропольский и Краснодарский край, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Белгородская и Новосибирская области.

Проект вызвал многочисленные дискуссии в обществе, отдельное мнение высказало музейное сообщество. Еще в июле Союз музеев России и Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) направили совместное письмо в Министерство культуры, где отметили, что предложенный культурный норматив школьника "заслуживает внимания, но требует серьезнейшей доработки".

Глава Союза музеев России, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, комментируя проект по просьбе ТАСС, констатировал, что "идея выйти за пределы школьной программы неплохая". При этом он высказал мнение, что "интереснее было бы делать его культурный норматив по регионам, в каждом регионе детям посмотреть и рассказать, что они должны увидеть и не пропустить в своих собственных музеях".

Как это будет

В Тульской области первый урок в рамках проекта "Культурный норматив" пройдет в музее изобразительных искусств. Его проведут сотрудники музея. В области ожидают, что проект позволит в разы увеличить посещаемость музеев школьниками.

"Если в прошлом году музеи посетили около 2,3 тыс. школьников, то только до конца 2019 года музеи посетят уже порядка 6,5 тыс. ребят, а с января цифра постепенно будет увеличиваться до 20 тыс.", - сказала министр культуры области Татьяна Рыбкина.

В Татарстане во всех образовательных учреждениях пройдет единый "урок культуры". Проект реализуется в трех блоках: "Культпоход", "Культурный клуб" и "Цифровая культура". Каждый из них реализует одну из форм общения с произведениями искусства посредством различных видов организации такого общения: "живой звук", "креативное погружение" и мультимедийная форма. Подготовлена большая программа выездных мероприятий.

В Ульяновской области, по словам губернатора региона Сергея Морозова, которые привели в пресс-службе, по итогам проекта пройдет олимпиада по культурным нормативам, результаты которой будут давать победителям дополнительные баллы при поступлении в творческие вузы. Участники проекта распределены на три возрастные группы: начальная школа, 5-8-е классы и 9-11-е классы. Они должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в течение учебного года, а затем поделиться впечатлениями в специальном дневнике.

Заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко рассказала ТАСС, что "все школьники ведут дневники, куда записывают посещение театров, музеев, самостоятельное чтение книг". "Мы сейчас ведем работу с Минкультуры края, чтобы разработать школьный абонемент для посещения театров", - отметила она. В Ярославской области, как пояснила ТАСС директор департамента культуры Марина Васильева, каждый школьник, включившийся в этот проект, сможет посетить каждое учреждение культуры региона хотя бы один раз в год бесплатно.

В Краснодарском крае разработан план так называемой Культурной афиши кубанского школьника. Проект дает возможность бесплатного посещения мероприятий культурно-досуговых учреждений, библиотек, кинотеатров в рамках киноакций. По специальному графику раз в месяц можно посетить государственные музеи. В государственных театрально-концертных учреждениях разработаны абонементные программы, циклы спектаклей и концертов, рассчитанных на различные категории зрителей.

В Сочи первый этап проекта состоит из двух блоков - "Культпоход" и "Цифровая культура" (для обучающихся сельских школ, отдаленных от объектов культуры). Реализация второго блока стала возможна благодаря открытию восьми Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

Знаменитости в проекте

"Я стал представителем "Культурного норматива" в Ярославской области. Влиять на программу я, наверное, не могу, но помогать продвижению в рамках ознакомления детей с культурными достижениями в силу своих возможностей и пониманий, конечно, буду", - рассказал ТАСС Сергей Пускепалис. В скором времени на базе театра откроется молодежный культурно-образовательный центр, где будут проходить видеопросмотры и обсуждения спектаклей ведущих российских театров. "Центр рождался как самостоятельное направление при театре, а сейчас, если это можно интегрировать в федеральную программу, то, конечно, потребуется корректура. Возможно, это пригодится и другим регионам", - сказал Пускепалис.

В Саратовской области наставником проекта стал актер театра и кино, народный артист РФ Евгений Миронов. Он родился в Саратове и учился здесь же в театральном училище, а после учился актерскому мастерству в Москве на курсе Олега Табакова, также уроженца Саратова. Сейчас Миронов нередко посещает Саратовскую область в рамках различных фестивалей и культурных мероприятий.

В Тульской области в рамках наставничества планируется встреча школьников с народным артистом России Владимиром Машковым. "Определены пилотные школы, в рамках "Культурного норматива" ребята будут посещать музеи, библиотеки, кинотеатры, обсуждать увиденное с наставниками, среди которых - заслуженные деятели культуры не только нашего региона. Один из таких наставников по данному проекту - Владимир Машков. Буквально на прошлой неделе мы с ним встречались, обговаривали детали нашего сотрудничества, будет запланирован приезд Машкова, встреча со школьниками", - сказала ТАСС глава областного министерства образования Алевтина Шевелева.

В пресс-службе управления по образованию и науке администрации города Сочи журналистам сообщили, что "над Краснодарским краем взяла шефство певица Анна Нетребко". Планируется, что "звездные наставники", появляющиеся в проекте в блоке "Культурный клуб", будут встречаться со школьниками города в рамках проведения всероссийских и международных мероприятий.

Краеведческие элементы

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Белгородской области, первые занятия для учащихся 1-11-х классов пройдут в октябре. "Региональный компонент будет представлен творчеством белгородских поэтов, писателей, художников, скульпторов. Для проекта будет адаптирован курс "Белгородоведение".

В Министерстве культуры Саратовской области рассказали, что площадками для изучения культурных нормативов станут театр кукол "Теремок", областная филармония им. Шнитке, музей истории "Моя Россия", театр оперы и балета, областной киновидеоцентр.

В Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми ТАСС рассказали, что школьников познакомят с творчеством республиканских поэтов, писателей драматургов, композиторов. Проект познакомит учащихся с изобразительным творчеством и декоративно-прикладным искусством на основе древнего коми промыслового календаря, народных музыкальных инструментов, глиняных игрушек народного мастера России Валерия Торопова, Верхневычегодской, Удорской, Мезенской и Пижемской росписей по дереву, узорного обрядового плетения.

В Татарстане региональный список был выставлен для общественного обсуждения, а также направлялся в творческие союзы республики, государственные учреждения. В ближайшее время планируется создание портала, на котором любой желающий сможет внести свои предложения по совершенствованию реализации проекта.

Опыт Пензы

Высокую оценку Минкультуры РФ получил опыт Пензенской области по внедрению "культурного дневника", который был использован при разработке пилотного проекта "Культурные нормативы школьников".

В регионе реализуется ряд проектов по культурному просвещению школьников: в их числе "Культурная палитра 58 региона" с маршрутами по культурным учреждениям области в дни школьных каникул, "Культурная суббота" с уроками в различных учреждениях культуры, организуются образовательные экскурсии. Образовательно-туристский проект "Вагон знаний" дает возможность побывать в других городах России, а по пути следования принять участие в интерактивных мероприятиях, адаптированных под учебный процесс. Как рассказал ТАСС зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов, в 2019 году "Вагон знаний" придет в Уфу, Саратов, Волгоград, Москву, Казань.

В "Культурном дневнике школьника" в Пензе 10 разделов. Там дети фиксируют "любое свое соприкосновение с миром истории, культуры, искусства, народного творчества. Причем не важно, ездил ли ребенок, например, на экскурсию с классом или родители сводили его в выходной день в краеведческий музей. Важным является то впечатление, которое у него осталось в памяти", - добавил Ягов.

Без формализма

Как сообщил ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, программа рассчитана на средний школьный возраст.

"Речь идет не только об изменении программ, добавлении нескольких специальных курсов, но и об изменении самой воспитательной работы, скажем так, со школьниками. У нас сейчас в экспериментальном режиме будут работать несколько школ в нескольких муниципалитетах, а дальше, когда мы уже проработаем и поймем, как это все внедрять, будем внедрять повсеместно", - сказал он.

В Ставропольском крае считают одной из основных задач при реализации проекта не допустить формального подхода. Как сообщил ТАСС председатель комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре Артур Насонов, среди задач - сделать доступными для посещения школьников максимальное количество культурных мероприятий.

В Сочи на каникулах пройдет семинар с заместителями директоров по воспитательной работе и представителями учреждений культуры, на котором обсудят разработку формы "культурного дневника" и системы поощрения для школьников. "Для школьников города культурный норматив - это возможность посещения театров, музеев и других учреждений культуры, а также встречи и общение с деятелями культуры и искусства. Для родителей - это возможность организации содержательного досуга школьников. Важное условие - участие в проекте абсолютно добровольное. После выработки окончательной модели реализации проекта в городе Сочи он будет представлен широкому кругу общественности", - рассказали ТАСС в управлении по образованию и науке.