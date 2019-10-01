О найденной в Свердловской области картине Рубенса расскажут в Петербурге в феврале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Доклад о картине художника Питера Рубенса "Положение во гроб", находящейся на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств (Свердловская область) и ранее считавшейся копией оригинала, будет представлен в Эрмитаже в феврале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил директор Ирбитского музея Валерий Карпов.

Ранее сообщалось, что найденная в Ирбитском музее картина Рубенса также должна пройти экспертизу в Эрмитаже для подтверждения подлинности.

"Скорее всего, это подтверждение подлинности случится не раньше февраля следующего года. В Санкт-Петербурге в это время будет проводиться научная конференция, посвященная памяти Бориса Пиотровского (директор Эрмитажа в 1964-1990 гг. - прим. ТАСС), там намечается наш совместный с Эрмитажем доклад по поводу этой картины", - сказал Карпов.

По его словам, экспертиза картины проходит посредством инфракрасного исследования, ультрафиолета, рентгеновских лучей.

"И , самое главное, - это искусствоведческий анализ, после которого будут сделаны окончательные выводы", - добавил директора Ирбитского музея.

В настоящее время, картина "Положение во гроб" продолжается храниться в Ирбитском музее изобразительных искусств. В Санкт-Петербург картина будет доставлена после того, как будет получено гарантийное письмо от Эрмитажа с разрешением на вывоз картины.

"Письмо с согласием на проведение экспертизы было направлено в Эрмитаж где-то месяц назад. Как только появится ответ, мы постараемся все сделать быстро и оперативно", - резюмировал Карпов.

Копия картины художника Рубенса "Положение во гроб" была передана из Государственного Эрмитажа в Ирбитский музей изобразительных искусств в 1976 году. По словам Карпова, подозрение в том, что эскиз картины является подлинной работой Рубенса, появилось во время реставрации картины в 2016-2017 годах. Позже музей получил устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа.

Картины Рубенса в Ирбите

Ранее еще одно полотно живописца Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств, считавшееся копией, было признано оригиналом. В 2012 году при реставрации были обнаружены признаки, указывающие на то, что это все-таки оригинал. В настоящее время считается, что картина создана Рубенсом совместно с его учениками Антонисом ван Дейком и Якобом Йордансом, причем фигура Магдалины написана мастером собственноручно. По словам Карпова, обе картины Рубенса, хранящиеся в Ирбитском музее, застрахованы на сотни миллионов евро.