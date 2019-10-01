СМИ: умерла оперная певица Джесси Норман

ТАСС, 1 октября. Американская оперная певица Джесси Норман умерла утром в понедельник в Нью-Йорке на 75-м году жизни. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление представителя ее семьи.

"Мы гордимся музыкальными достижениями Джесси, а также вдохновением, которым она делилась со зрителями по всему миру и которое продолжает оставаться источником радости, - приводит журнал его текст. - Мы одинаково горды ее гуманитарными стремлениями, направленными на помощь голодающим, бездомным, а также на обеспечение молодежи возможностью получить образование в сфере культуры и искусства".

Отмечается, что причиной смерти Норман стали осложнения, вызванные травмой спинного мозга, которую певица получила в 2015 году.

Джесси Норман родилась в 1945 году в городе Огаста (штат Джорджия). В 1969 году она дебютировала в Берлине в роли Елизаветы (опера "Тангейзер" Рихарда Вагнера), в 1972 - на сцене театра La Scala в роли Аиды (опера "Аида" Джузеппе Верди) и в оперном театре Covent Garden в роли Кассандры (опера "Троянцы" Гектора Берлиоза). Норман была пять раз удостоена премии Grammy, а также получила Национальную медаль США в области искусств.