Кинопоказы, экскурсии и уроки паркура пройдут на выставке "Город: детали" в Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Экспресс-экскурсии, спортивные мастер-классы и показы фильмов о Москве будут организованы для посетителей выставки "Город: детали", которая пройдет с 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ в столице. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Для гостей подготовили насыщенную программу. В нее вошли экспресс-экскурсии, мастер-классы и игры для всей семьи, концерты и кинопоказы. Также будет возможность посетить спортивные площадки, на которых можно поиграть в футбол и баскетбол, позаниматься паркуром и фитнесом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экскурсии будут проводиться каждые полчаса с 10:30 до 19:30, посетителям расскажут интересные факты о представленных на выставке площадках для отдыха, арт-объектах и ансамблях малых архитектурных форм. А в зоне "Амфитеатр" на выставке будут проходить бесплатные мастер-классы. По вечерам на этой площадке будут организованы показы фильмов о Москве и москвичах, в числе которых "Я шагаю по Москве", "Покровские ворота", "По семейным обстоятельствам", "За витриной магазина".

В тематической зоне "Детский городок" проведут творческие мастер-классы и развивающие игры. Юные посетители будут создавать собственный город из картона, с домами, деревьями, детскими площадками и другими элементами. А в секции "Улица" посетителям в возрасте от 6 до 10 лет расскажут о правилах безопасности дорожного движения, дети покатаются на самокатах по импровизированной улице с перекрестками, светофорами и знаками дорожного движения.

Кроме того, на выставке будет работать площадка "Территория спорта", где можно будет протестировать уличные тренажеры, посетить занятия по паркуру и воркауту, открытые тренировки по футболу, волейболу и фитнесу.

Более 250 дизайн-решений для мегаполиса будут представлены на выставке "Город: детали" с 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ. Площадь интерактивной экспозиции превысит 15 тысяч квадратных метров. В мероприятии примут участие урбанисты, архитекторы и дизайнеры из 11 стран. 3 и 4 октября экспозиция будет работать с 10:00 до 20:00, а 5 октября -- с 10:00 до 16:00, вход бесплатный.