Том Круз обсудил с Зеленским съемки своего нового фильма на Украине

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Американский киноактер Том Круз по приглашению президента Украины Владимира Зеленского прибыл в Киев. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса украинского президента.

"Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну", - говорится в сообщении. О каком именно проекте идет речь, в пресс-службе не уточнили.

В ходе встречи с американским актером Зеленский подчеркнул, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы на Украине. Глава государства также выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

В понедельник Том Круз также был замечен в столичном метро, сообщила пресс-служба киевского метрополитена. По данным украинских СМИ, актер спустился в метро, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота". Пользователи социальных сетей также высказывали предположения, что актер прилетел на Украину на съемки седьмой части боевика "Миссия невыполнима".