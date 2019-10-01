По нацпроекту в КБР реконструируют памятник основоположнику балкарской литературы Мечиеву

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Памятник основоположнику балкарской литературы Кязиму Мечиеву, расположенный у въезда в селение Бабугент Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР), реконструируют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Памятник не ремонтировался с момента установления, сообщил во вторник ТАСС глава администрации Черекского района Борис Муртазов.

"Памятник основоположнику балкарской литературы Кязиму Мечиеву реконструируется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды. Работы практически завершены, на эти цели выделено чуть более трех млн рублей. В следующем году за памятником хотим разбить большой парк, площадью более двух гектаров", - сказал Муртазов.

Власти обратили особое внимание к комплексу, в том числе и потому, что в 2019 году отмечается 160-летие поэта. "В этом году по другому нацпроекту мы отремонтировали Дом культуры в Безенги, откуда родом Кязим, и в мемориальном доме-музее в высокогорном ауле Шыкъы (родовое село поэта), также в этом году удалось сделать небольшой ремонт. Мы в этом году будем отмечать 160-летие Кязима Мечиева и в середине октября будем праздновать, в эти дни торжественно откроем и сам памятник", - добавил собеседник агентства.

Дворик Кязима

Памятник Мечиеву скульптора Хамзата Крымшамхалова и архитектора Мухарбия Каркаева установлен на развилке дорог, ведущих в селение Бабугент и Безенги, получается, что поэт как-бы приветствует путников, направляющихся в его родное Холамо-Безенгийское ущелье. "На нашу просьбу откликнулся архитектор Логоватовский и безвозмездно разработал проект нового, по сути, комплекса. Там и арку сделали, освещение, установят скамейки, чтобы люди могли отдыхать, водопад небольшой - оформлено все в виде дворика", - пояснил Муртазов.

Как пояснил ТАСС архитектор Юрий Логоватовский, он взялся за эту работу в память о своем учителе Каркаеве. "Когда там все перекопали и пустили дорогу заново, памятник оказался на отшибе и нуждался в новой планировке, комплекс был сделан на основе природного камня, идея остается. Конечно, Кязим Мечиев - знаковая для нас фигура, и это нужно было сделать", - добавил он, отметив, что ходом работ доволен.

Мечиев Кязим Беккиевич (1859-1945) - балкарский поэт, просветитель, философ-гуманист, основоположник балкарской поэзии и литературного балкарского языка. Член Союза писателей СССР с 1940 года.

В 2019 году из федерального бюджета КБР получит 260 млн рублей, на эти средства благоустроят 145 дворов многоквартирных домов и 28 общественных территорий. Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, реализуется с 2017 года. Сейчас он входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.