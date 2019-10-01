Театр эстрады в Якутии откроет сезон на новой сцене мюзиклом

ТАСС, 1 октября. Театр эстрады в Якутии откроет этот сезон на новой сцене, открытие нового здания театра состоится 5 октября, первым спектаклем сезона станет мюзикл, сообщается на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

В Год театра в Российской Федерации открытие нового здания Государственного театра эстрады приобретает особую значимость. Якутия сегодня является едва ли не самым театральным дальневосточным регионом, здесь располагается старейший театр Дальнего Востока - Русский драматический театр им. А.С. Пушкина, именно в Якутии родился уникальный по своей природе Театр Олонхо, из года в год республика удерживает прочные позиции по количеству театрально-зрелищных учреждений, демонстрирует рост числа премьер и охвата зрителей. Театры участвуют в федеральных проектах, гастролируют, улучшают материально-техническую базу, ведут активную работу по популяризации классической и национальной драматургии, развитию языков народов Якутии, поиску новых форм работы.

"Новый театральный сезон для Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия) откроется на новой сцене в новом здании. 5 октября с 12 часов состоится презентация камерного зала на 107 мест. В программе открытия 51-го театрального сезона состоится экскурсия по новому зданию театра, премьера мюзикла "Чудный костюм", - говорится в сообщении.

В театре оборудовано четыре зала: камерный зал, малый акустический зал для концертов живой музыки, акустических мероприятий, два зала - музыкальных салонов для проведения мероприятий в формате "Голубого огонька" и малых концертных программ. Все три малых зала уже используются как репетиционные. В будущем в театре планируется организовать свой музей.

Как уточнили ТАСС в министерстве культуры республики, здание, где разместился театр, находится в Якутске, раньше у коллектива не было своего помещения, он выступал на разных площадках. Когда театр откроется в новом здании, ждали многие, ведь жители очень любят местную эстраду. Режиссер мюзикла "Чудный костюм" - Татьяна Чаранская, она является и руководителем театра. "Выбрана именно эта постановка, потому что <...> она легкая, веселая, о вдохновении, мечтах, талантливых людях", - отметили в министерстве.

Всего по государственной программе республики "Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года" запланировано приобретение здания для размещения двух театров - государственного театра эстрады и национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А. Зверева - Кыыл Уола. На это в государственном бюджете Якутии предусмотрен 301 млн руб. На ремонт здания также выделено дополнительно более 20 млн из бюджета РСЯ. Театр национального танца должен переехать в это здание в ноябре.