Симфонический оркестр кинематографии позовет на 95-летие знаменитых актеров и композиторов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Концерт, посвященный 95-летию Российского государственного симфонического оркестра кинематографии и 70-летию его художественного руководителя Сергея Скрипки, состоится 5 октября в Зале Чайковского в Москве. Специальными гостями станут друзья оркестра - знаменитые режиссеры, актеры и композиторы, которые выступят на сцене вместе с музыкантами, сообщил Скрипка во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

"Пятого числа, в день моего рождения - мы решили совместить, чтобы в один день у нас был такой двойной юбилей - мы начинаем наш абонемент "Живая музыка экрана", - сказал художественный руководитель оркестра. - Главная концепция концерта - не хронология, а то, что мы пригласим всех друзей, всех, кого мы любим, кого хотим видеть, в том числе и на сцене. Все наши друзья будут петь - актеры, режиссеры, певцы, композиторы".

Он добавил, что не обойдется без сюрпризов, которые раскроются только во время праздничного выступления. "Могу лишь сказать, что на концерт обещал прийти [композитор] Эдуард Артемьев", - добавил Скрипка.

Нынешний сезон абонемента "Живая музыка экрана", который откроется юбилейным концертом, - 14-й по счету. Всего в этом абонементе четыре концерта. "За эти годы наш абонемент расширился, есть "дочерний" абонемент в Филармонии-2. И каждый год четыре-пять концертов в других абонементах - "По волнам нашей памяти" и др. Еще очень надеюсь, что будет развиваться то, к чему мы все очень тянемся и к чему очень расположены - это симфонические концерты", - отметил художественный руководитель оркестра.

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии основан в 1924 году, до 1991 года был известен как Симфонический оркестр Госкино СССР. Озвучил множество отечественных кинолент, а также ряд зарубежных фильмов. Исполнял музыку для фильмов Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Григория Александрова. Участвовал в работе над фильмами, впоследствии отмеченными "Оскаром" - "Война и мир", "Утомленные солнцем", "Москва слезам не верит". Оркестр принимает участие в музыкальных фестивалях "Декабрьские вечера", "Московская осень", а также в фестивалях российской культуры за рубежом. Неоднократно на сцену с маэстро и его оркестром выходили выдающиеся режиссеры Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Сергей Соловьев, Петр Тодоровский и другие.

Сергей Скрипка работает в Российском государственном симфоническом оркестре кинематографии с 1977 года, с 1993 года является художественным руководителем и главным дирижером этого коллектива. В 2010 году он стал лауреатом премии правительства России в области культуры.