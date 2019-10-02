Китайские дети получили в подарок книгу о путешествии русской девочки в Пекин

ПЕКИН, 2 октября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Зоя Русинова/. Прекрасным подарком детям Поднебесной к 70-летию Китайской Народной Республики и такой же дате установления дипломатических отношений между нашими странами стала книга "Волшебное путешествие в Пекин", изданная на китайском языке. Ее автор - заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения Ирина Захарова.

Презентация книги-сказки прошла в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества при участии посла РФ в Китае Андрея Денисова, дипломатов, общественных деятелей, журналистов, а также, разумеется, самих маленьких читателей.

Та самая Маруся

Впервые автор книги оказалась в Китае в 1981 году с супругом-дипломатом Владимиром Захаровым и прожила здесь более 20 лет. В беседе с корреспондентом ТАСС Захарова эмоционально призналась, что с первого взгляда влюбилась в традиции и культуру огромной азиатской страны и ее столицы - Пекина. Много времени, зачастую вместе с дочерью Машей, она проводила за пешими прогулками по историческим местам города, узким улочкам, которые местные жители именуют старинным словом "хутун", что значит "колодец".

Ирина Владиславовна рассказала, что хотела представить видение Пекина глазами детей, передать то волшебство и магию города, которые она открыла для себя во время тогдашних экскурсий.

"Эта книга о Пекине, о сказочном путешествии в один из прекраснейших городов мира, которое совершили русская девочка Маруся и китайский мальчик Сяо Ван на волшебном драконе", - поведала она. На вопрос о том, кто стал прототипом главной героини сказки, Захарова, улыбнувшись, ответила: "Та самая Маруся (дочь Ирины и Владимира Захаровых - Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ - прим. ТАСС).

Дружба навек

По сюжету сказки, герои путешествуют по городу, узнают сказки, легенды, знакомятся с людьми, с ними происходят самые невероятные приключения. На вопрос корреспондента ТАСС о том, какой посыл несет в себе книга и что автор хотел донести до подрастающего поколения Китая, Захарова ответила: "Эта книга обращена к новому поколению двух стран, и я надеюсь, что эта дружба будет длиться между российскими и китайскими детьми вечно".

"Читая сказки, мы лучше понимаем друг друга, - подчеркнула Захарова. - Понимание культуры, понимание традиций другой страны для ребенка через сказку - более легкий путь. Путь, который соразмерен детскому сознанию".

Захарова также рассказала, что с помощью книги ей хотелось донести до юного поколения понятие сочетания "Москва-Пекин", на котором выросла сама автор.

"Мне хотелось сделать книжку, которая окажется соразмерной детскому сознанию, будучи доброй, познавательной, увлекательной, - пояснила она. - Я считаю, что дружба - это всегда работа. Нельзя просто дружить. Для того, чтобы дружить, надо понимать. Чтобы понимать, надо приложить усилия, приблизиться к культуре, к традициям, тогда многое станет понятно, тогда дружба будет глубокая, на перспективу, как у того поколения представителей двух стран 50-х годов прошлого века".

Подарок к юбилею

Презентация книги на китайском языке состоялась в Пекине за несколько дней до празднования 1 октября 70-й годовщины образования КНР. Как сказал посол РФ в КНР Андрей Денисов, презентацию книги "можно в полной мере рассматривать как одно из важных событий предпраздничного плана мероприятий, которые активно проводятся в Пекине и по всему Китаю".

В свою очередь, заместитель генерального секретаря ШОС Айзада Субакожоева отметила, что "книгу Ирины Захаровой можно назвать своеобразной энциклопедией о Пекине". Это кладезь знаний и фактов о столице Китая, ее истории, достопримечательностях, символике, памятниках, площадях, улицах, а также традициях и обычаях пекинских жителей, - добавила Субакожоева. - Книга буквально с первых страниц уводит в увлекательное путешествие не только детей, но и взрослого читателя благодаря особой форме повествования". Заместитель генсека ШОС также отметила, что уже прочитала сказку, и выразила отдельную благодарность автору за увлекательную историю, прежде всего, как мама восьмилетнего мальчика.

Записываются в очередь

А китайские дети, которым посчастливилось стать обладателями книги в яркой обложке (художник - Елена Яременко-Лю), уже зачитываются замечательной сказкой, среди переводчиков которой - замечательная русистка Инна Ли (Ли Иннань). "Моя дочь начала читать сказку вечером, продолжила утром и едва не опоздала к началу уроков", - рассказала сотрудница газеты "Жэньминь жибао" по фамилии Чжан. И добавила, что дети в классе ее дочки уже записываются в очередь на прочтение книги.

Впервые презентация книги "Волшебное путешествие в Пекин" на русском языке состоялась в 2017 году. В 2019 году- в преддверии празднования 70-летия КНР - сказка была выпущена на китайском языке издательством "Чжунго хуабао". Планируется и ее издание на других языках народов Китая и Шанхайской организации сотрудничества.