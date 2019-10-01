Волчек попросила труппу "Современника" найти ей помощника

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек на сборе труппы перед открытием нового, 64-го сезона обратилась к коллегам с просьбой найти ей помощника.

"Я долго не болела, так что сейчас, что называется, отдаю долги <...> Сейчас, я думаю, мы найдем при вашей помощи какого-то человека, который должен быть здесь, в театре <...> Он будет здесь сидеть, отвечать на телефонные звонки, но при этом, кто бы этот человек ни был, я должна заверить, что я все равно буду с вами <...> Я на вас надеюсь, верю в вас, что только вы поможете сделать это", - обратилась к труппе театра художественный руководитель, отметившая в прошлом году 85-летний юбилей.

"Мы сможем выстоять только вместе, мы любим наш театр, любим Москву, любим зрителей, которые приходят к нам каждый вечер, и будем надеяться, что мы их никогда не предадим", - сказала она на сборе труппы.

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Галина Волчек окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ и стала одним из создателей "Современника". Вся творческая биография режиссера и актрисы связана с этим театром. С 1972 года Волчек - художественный руководитель Московского театра "Современник".