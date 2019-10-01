Путин направил приветствие участникам Открытого фестиваля документального кино "Россия"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXX Открытого фестиваля документального кино "Россия", который стартовал 1 октября в Екатеринбурге. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"У вашего фестиваля большая и славная история. На протяжении многих лет он выполняет важную творческую, воспитательную, просветительскую миссию, знакомит зрителей с качественным, серьезным кино, основанном на подлинных исторических фактах и событиях, - отметил глава государства. - Отрадно, что форум неизменно держит высокую художественную планку, содействует сбережению лучших традиций отечественного документального, неигрового кинематографа".

Путин пожелал участникам вдохновения и успехов, а также выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере творчества и представит на суд опытного жюри яркие и интересные работы.

Открытый фестиваль документального кино "Россия" проходит в Екатеринбурге с 1 по 6 октября в 30-й раз при поддержке Минкультуры РФ и с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. На фестиваль было заявлено 476 работ, из них 45 вошли в шорт-лист фестиваля. В разные годы председателями жюри смотра были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Дворцевой, Сергей Урсуляк, Андрей Смирнов, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Показы фестиваля проходят в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.