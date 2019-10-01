Первой премьерой "Современника" в новом сезоне станет спектакль с Гармашом и Толстогановой

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" открывает во вторник новый, 64-й по счету сезон показом своего легендарного спектакля "Три товарища", который с успехом идет уже 20 лет. Также состоялся сбор труппы, где были объявлены планы на предстоящий творческий год, первой премьерой которого станет спектакль "Папа" с Сергеем Гармашом и Викторией Толстогановой в главных ролях.

По сложившейся много лет назад традиции "Современник" открывает сезон легендарным спектаклем художественного руководителя театра Галины Волчек "Три товарища". В этом году у постановки, горячо любимой не только артистами, но и зрителями театра, юбилей - спектаклю исполняется 20 лет. Об этом сообщила на сборе труппы заведующая литературной частью "Современника" Евгения Кузнецова и подарила афишу этого спектакля его создательнице Галине Волчек. Труппа приветствовала это овацией.

Затем были объявлены планы на предстоящий сезон. Первой премьерой станет спектакль "Папа" в постановке Евгения Арье, который будет работать над ней с российским сценографом Николаем Симоновым. Главные роли исполнят Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова. "Современник" планирует показать спектакль на основной сцене во второй половине января 2020 года.

Следующая премьера - спектакль "Крум" израильского драматурга Ханоха Левина - состоится на другой сцене. Его поставит студент выпускного курса режиссерского факультета РАТИ (мастерская Евгения Каменьковича) Андрей Маник. На сборе труппы отметили, что Маник сотрудничал с "Современником" весь прошлый сезон. Его режиссерский эскиз по пьесе Дмитрия Данилова "Свидетельский показания" превратился в полноценный репертуарный спектакль. Соавторами Маника в новой работе станут сценограф Евгения Ржезникова и артисты "Современника" Елена Козина, Клавдия Коршунова, Полина Рашкина, Инна Тимофеева, Наталья Ушакова, Илья Древнов, Николай Клямчук, Александр Хованский, Игорь Царегородцев, Семен Шомин, Георгий Токаев. Премьера намечена на февраль 2020 года.

В афише "Современника" в новом сезоне появится еще одна премьера - спектакль "Иностранка" по прозе Сергея Довлатова. Его выпустит молодой режиссер Айдар Заббаров, чья работа по роману Евгения Водолазкина "Соловьев и Ларионов" идет на Другой сцене театра. На этот раз Заббаров дебютирует на основной сцене "Современника". Актерский состав уточняется, премьера намечена на март 2020 года.

Как сообщили на сборе труппы, ведутся переговоры с рядом режиссеров о постановках во второй половине сезона. Помимо целого ряда локальных гастрольных выездов, "Современнику" в ноябре предстоят большие гастроли в Узбекистан, которые театр проводит вместе со своим генеральным партнером, полноправным соратником коллектива во всех творческих начинаниях - Благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". В Ташкенте на сценах Театра им. Алишера Навои и Молодежного театра будут показаны спектакли "Три сестры" и "Неформат".