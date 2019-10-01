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В Москве дан старт Дням узбекского кино в России

Зрителям покажут 10 художественных и три документальных фильма

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Дни узбекского кино" открылся в Москве. В течение пяти дней зрителям покажут 10 художественных и три документальных фильма режиссеров из Узбекистана. Церемония открытия прошла во вторник в посольстве Убекистана в РФ.

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов отметил, что фильмы, которые будут представлены, позволят российским зрителям поближе познакомиться с историей и современным состоянием кинематографа страны. "Отрадно отметить беспрецедентно высокий уровень развития узбекско-российского сотрудничества, которое можно охарактеризовать как многогранный, многоуровневый диалог, основой которого является дружеские и взаимодоверительные отношения наших лидеров", - сказал он.

Асадов поблагодарил Министерство культуры России за поддержку инициативы проведения фестиваля.

Со своей стороны, министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что в России любят и высоко ценят культуру Узбекистана. По его словам, представить сотрудничество двух стран без кино невозможно.

"Самым главным [итогом фестиваля] станет выход на производство совместных фильмов. Качественные фильмы надо обязательно делать вместе", - подчеркнул он.

Подписание меморандумов

Российская и узбекская стороны подписали пять меморандумов о сотрудничестве в области кинематографии. В частности, глава кинокомпании "Марс-медиа" Рубен Дишдишян и глава Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов договорились об организации съемок в Узбекистане фильма "Ташкент-66", компания "Megogo" и "Узбеккино" также подписали меморандум о совместном производстве, в частности, фильма "Ходжа Насреддин".

Режиссер Юсуп Разыков сообщил ТАСС, что он с режиссером и сценаристом Рауфом Кубаевым намерен приступить к написанию сценария к фильму "Ташкент-66".

"Хотим сделать фильм, который посвящен нашей юности, детству даже. Временам, когда в Ташкенте было страшное землетрясение. Мы планируем снимать не фильм-катастрофу, но воспоминание о том, что этому сопутствовало и какие перемены были в нашей жизни", - рассказал он, пояснив, что картину снимут в жанре драмы.

Абдухаликов заверил, что для реализации проектов есть все возможности, а возглавляемая им структура будет всячески способствовать претворению кинематографических планов двух стран в жизнь.

О фестивале

Фестиваль проводится в рамках реализации программы сотрудничества между правительствами Узбекистана и России в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы.

Его организаторами выступили Министерство культуры РФ, Национальное агентство "Узбеккино" и посольство Узбекистана в РФ.

Смотр проходит в Центральном доме кинематографистов, он открылся фильмом "Горячая лепешка" режиссера Умида Хамдамова. Фильм рассказывает о сложных переживаниях девочки Зульфии, которая живет с бабушкой и мечтает уехать к матери.

Также гостей фестиваля ждут ленты "Берлин-Аккурган" Зульфикара Мусакова, "Элпарвар/Возрожденный из пепла" Абдувохида Ганиева, "Жизнь" Хилола Насимова, "Тополек мой в красной косынке" Сарвара Каримова, "За чертой спокойствия" Акбара Бектурдиева. Детям, надеются устроители, будет интересна картина "Верхом на желтом джине" Сарвара Каримова, снятая по мотивам романа Худойберди Тухтабоева.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичУзбекистанРоссия
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