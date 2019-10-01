В Москве дан старт Дням узбекского кино в России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Дни узбекского кино" открылся в Москве. В течение пяти дней зрителям покажут 10 художественных и три документальных фильма режиссеров из Узбекистана. Церемония открытия прошла во вторник в посольстве Убекистана в РФ.

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов отметил, что фильмы, которые будут представлены, позволят российским зрителям поближе познакомиться с историей и современным состоянием кинематографа страны. "Отрадно отметить беспрецедентно высокий уровень развития узбекско-российского сотрудничества, которое можно охарактеризовать как многогранный, многоуровневый диалог, основой которого является дружеские и взаимодоверительные отношения наших лидеров", - сказал он.

Асадов поблагодарил Министерство культуры России за поддержку инициативы проведения фестиваля.

Со своей стороны, министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что в России любят и высоко ценят культуру Узбекистана. По его словам, представить сотрудничество двух стран без кино невозможно.

"Самым главным [итогом фестиваля] станет выход на производство совместных фильмов. Качественные фильмы надо обязательно делать вместе", - подчеркнул он.

Подписание меморандумов

Российская и узбекская стороны подписали пять меморандумов о сотрудничестве в области кинематографии. В частности, глава кинокомпании "Марс-медиа" Рубен Дишдишян и глава Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов договорились об организации съемок в Узбекистане фильма "Ташкент-66", компания "Megogo" и "Узбеккино" также подписали меморандум о совместном производстве, в частности, фильма "Ходжа Насреддин".

Режиссер Юсуп Разыков сообщил ТАСС, что он с режиссером и сценаристом Рауфом Кубаевым намерен приступить к написанию сценария к фильму "Ташкент-66".

"Хотим сделать фильм, который посвящен нашей юности, детству даже. Временам, когда в Ташкенте было страшное землетрясение. Мы планируем снимать не фильм-катастрофу, но воспоминание о том, что этому сопутствовало и какие перемены были в нашей жизни", - рассказал он, пояснив, что картину снимут в жанре драмы.

Абдухаликов заверил, что для реализации проектов есть все возможности, а возглавляемая им структура будет всячески способствовать претворению кинематографических планов двух стран в жизнь.

О фестивале

Фестиваль проводится в рамках реализации программы сотрудничества между правительствами Узбекистана и России в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы.

Его организаторами выступили Министерство культуры РФ, Национальное агентство "Узбеккино" и посольство Узбекистана в РФ.

Смотр проходит в Центральном доме кинематографистов, он открылся фильмом "Горячая лепешка" режиссера Умида Хамдамова. Фильм рассказывает о сложных переживаниях девочки Зульфии, которая живет с бабушкой и мечтает уехать к матери.

Также гостей фестиваля ждут ленты "Берлин-Аккурган" Зульфикара Мусакова, "Элпарвар/Возрожденный из пепла" Абдувохида Ганиева, "Жизнь" Хилола Насимова, "Тополек мой в красной косынке" Сарвара Каримова, "За чертой спокойствия" Акбара Бектурдиева. Детям, надеются устроители, будет интересна картина "Верхом на желтом джине" Сарвара Каримова, снятая по мотивам романа Худойберди Тухтабоева.