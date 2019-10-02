В Канаде стартовал месячник русской культуры

ОТТАВА, 2 октября. /ТАСС/. Месячник русской культуры, организованный силами организаций российских соотечественников, начался во вторник в Канаде. Об этом сообщила ТАСС активист русскоязычной общины Оттавы (провинция Онтарио), директор культурно-образовательного центра "Родник" Наталья Тарышкина.

"С инициативой отпраздновать в Канаде в октябре Месяц русского культурного наследия выступили более 15 общественных организаций, объединяющих различные группы русскоязычных жителей страны", - сказала она. По словам собеседницы агентства, в течение всего месяца актив этих объединений будет проводить в городах своего проживания различные мероприятия, связанные с Россией, ее культурой и русским языком. "Наша цель - объединить общину и привлечь внимание канадцев к русской культуре", - подчеркнула она.

"Мы приняли решение, что, начиная с этого года, в октябре русскоязычные канадцы будут отмечать Месяц русского культурного наследия. Мы будем устраивать фестивали, балы, концерты, театральные представления, показы русского кино в Канаде, выставки картин и фотографий, ярмарки, дни русской кухни, поэтические вечера и другие мероприятия", - сообщила Тарышкина.

В программу месячника также войдут проекты по развитию российско-канадского сотрудничества в области бизнеса, образования и туризма. Будут проведены семинары и бизнес-презентации для потенциальных канадских партнеров, организована программа изучения русского языка, истории и культуры для канадцев. Участие в акции примут в том числе такие города, как Ванкувер (провинция Британская Колумбия), Виннипег (провинция Манитоба), Калгари (провинция Альберта), Квебек-Сити, Монреаль (оба находятся в провинции Квебек), Оквил, Торонто (оба расположены в провинции Онтарио), Эдмонтон (провинция Альберта).

По словам Тарышкиной, в Оттаве, в частности, запланирован концерт классической музыки "Русская душа", на котором канадские и русские музыканты будут исполнять произведения русских композиторов, а в Торонто и Виннипеге состоятся "Русские балы". Она напомнила, что в сентябре в преддверии Месяца русского культурного наследия был проведен телемост между Монреалем, Торонто и Санкт-Петербургом в память об одной из величайших балерин ХХ века Галине Улановой.