Четвертый сезон мультфильма "Маша и Медведь" выйдет на Netflix

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Интернет-платформа Netflix купила права на показ четвертого сезона мультфильма "Маша и Медведь" под названием "Машины Песенки", в котором персонажи путешествуют и показывают главные достопримечательности и культурные особенности разных стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Animaccord, правообладателя мультсериала.

"Мы запустили мультсериал "Маша и Медведь" на Netflix еще в 2015 году в Северной Америке, став одними из первых, кто запустил российский анимационный контент на одной из лидирующих медиаплатформ в мире. За последние четыре года мы наладили долгосрочное сотрудничество с Netflix, и дистрибьюция нашего мультсериала на платформе успешно расширилась более чем на 100 стран. Мы уверены, что четвертый сезон, уникальный по своей идее и реализации, продолжит вызывать самые яркие и добрые эмоции как у детей, так и у родителей по всему миру", - цитирует пресс-служба генерального директора Animaccord Владимира Горбулю.

В каждой серии четвертого сезона Маша исполняет веселую песенку на мотив известной национальной мелодии.

Animaccord - международная медиа- и лицензионная компания и студия. В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. В июле 2019 года серия набрала более 4 млрд просмотров и вошла в топ-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы. "Маша и Медведь" входят в топ-5 самых популярных детских брендов в Европе и Латинской Америке (BrandTrends, апрель 2019 года).