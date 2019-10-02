Умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза!" Гия Канчели

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Народный артист СССР, грузинский композитор Гия Канчели умер в Тбилиси после продолжительной болезни на 85-м году жизни. Об этом в среду сообщает агентство Интерпрессньюс.

"В возрасте 84 лет скончался композитор Гия Канчели. В последнее время Гия Канчели болел. Он проходил лечение в Тбилиси, в Израильско-грузинском центре кардиологии и ангиологии", - говорится в сообщении.

Канчели был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая такие известные картины, как "Мимино" (1977) и "Кин-дза-дза!" (1986).