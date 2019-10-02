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Умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза!" Гия Канчели

Народный артист СССР умер в Тбилиси в возрасте 84 лет
Гия Канчели Анна Лупырь/ТАСС
Описание
Гия Канчели
© Анна Лупырь/ТАСС

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Народный артист СССР, грузинский композитор Гия Канчели умер в Тбилиси после продолжительной болезни на 85-м году жизни. Об этом в среду сообщает агентство Интерпрессньюс.

"В возрасте 84 лет скончался композитор Гия Канчели. В последнее время Гия Канчели болел. Он проходил лечение в Тбилиси, в Израильско-грузинском центре кардиологии и ангиологии", - говорится в сообщении.

Канчели был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая такие известные картины, как "Мимино" (1977) и "Кин-дза-дза!" (1986).

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