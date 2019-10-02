Регионы поддерживают идею создания федеральной кинокомиссии и развития системы рибейтов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти и кинематографисты в регионах России поддерживают идею создания единой федеральной кинокомиссии, чтобы координировать аналогичные региональные структуры и более эффективно привлекать съемочные группы в разные города. О планах создать такую структуру в сентябре объявил министр культуры РФ Владимир Мединский, и регионы, уже наработавшие опыт содействия кинопроизводству, прокомментировали ТАСС наиболее важные моменты этого процесса.

"Мы поддерживаем такую инициативу, - сказал агентству руководитель кинокомиссии Приморья Дмитрий Шевцов. - Такая структура должна появиться, и, на наш взгляд, у нее две важные функции. Во-первых, она начнет координировать региональные кинокомиссии и заставлять их работать по международной системе. Вторая задача - продвигать Россию как съемочную площадку на международных рынках. Иностранные продюсеры не всегда знают, где именно находится конкретный регион. И федеральная кинокомиссия, на наш взгляд, могла бы решать эту задачу".

По мнению Анатолия Конычева, директора киностудии "Инфильм", которая осуществляет деятельность кинокомиссии в Архангельской области, "центральная кинокомиссия, конечно, нужна, но для того, чтобы заниматься координацией. Принятие решений все равно должно быть на местах".

Директор Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open Тамара Статикова сообщила ТАСС, что поддерживает создание федеральной кинокомиссии. "Разговор о создании кинокомиссии, развитии киноиндустрии и кинотуризма мы с партнерами и коллегами обсуждаем на разных уровнях года два. Общие правила "одного окна" по взаимодействию киногрупп, госорганов, бизнеса упорядочат и систематизируют эту деятельность в провинции, где это направление в зачаточном состоянии. Не надо будет изобретать велосипед", - сказала она.

В Калининградской области готовы участвовать в работе федеральной кинокомиссии, сказал ТАСС министр культуры и туризма области Андрей Ермак."Федеральная кинокомиссия будет возмещать расходы на производство фильмов, снятых в формате ко-продукции, то есть, съемок фильмов совместными предприятиями в кинопроизводстве, где сумма выплат рибейтов может достичь 30-40% от затрат производителей. Идея очень правильная с точки зрения повышения интереса к съемкам фильмов в России", - подчеркнул он.

При этом, считает Ермак, в работе федеральной кинокомиссии должны участвовать как специалисты кинопроизводства, так и представители общественности, телевидения и т. д. Примерно такой принцип соблюдается в работе калининградской региональной кинокомиссии, и такая структура, по его мнению, обеспечивает наиболее объективный подход. "Это важно, потому что, естественно, не все фильмы нужно поддерживать государственными деньгами", - сказал министр.

Что дает кинокомиссия региону

В Минкультуры РФ отмечают, что кинокомиссии являются модераторами между кинокомпаниями и властями регионов и в итоге становятся "службами одного окна" для решения административных, юридических и прочих вопросов. Сейчас в регионах действуют два типа кинокомиссий - в одних применяют рибейты (механизм возврата расходов на кинопроизводство), в других это инициативные творческие группы, оказывающие административную и организационную поддержку съемок.

С рибейтами работают, например, кинокомиссии Приморского края, где они составляют 15%, Калининградской области - 20%, Ульяновской области - до 30 %. Кинокомиссии второго типа действуют в Астрахани и Туле, а в нескольких регионах, в том числе в Крыму, Карелии, Татарстане, Башкортостане и Архангельске, негосударственные кинокомиссии существуют в формате инициативных творческих групп.

Директор "Инфильма" пояснил, что работа кинокомиссии в любом случае выгодна, "так как приносит опыт работы в серьезных проектах, финансы и инвестиции в регион, где создаются новые рабочие места, начинает работать сфера услуг". Рибейты также выгодны, считает собеседник агентства, это вложение в культурно-туристическое будущее региона. В Архангельской области пока рибейтов нет, но у кинокомиссии есть актерская база и база локаций, специальные цены от партнерских агентств на транспорт и размещение, а также планы по привлечению частных средств.

Большие надежды в Архангельской области возлагают на предстоящие в 2020 году съемки фильма "12 стульев" с Дмитрием Нагиевым в роли Остапа Бендера. "Если местные частные инвестиции помогут, то мы получим целый припортовый город начала ХХ века, такой "маленький Архангельск". Если найдется инвестор, то будет шикарный город-павильон, где бизнес сможет работать, а мы снимать кино", - рассказал глава "Инфильма".

В Карелии, где программа рибейтов по экономическим причинам пока не заработала, обсуждают два направления работы кинокомиссии. Первое - информационное: накопление базы данных, выдача разрешительных документов. "Второй вариант - это то, что я называю киноэкспедицией. Это уже возможность помощи - не просто объяснить, как доехать до той или иной локации, а когда существуют ресурсы, скаутинг, - поиск локаций, обеспечение съемок, аренда оборудования", - отметил председатель Союза кинематографистов Карелии и руководитель представительства Союза Кинематографистов России в республике Алексей Бабенко. По его мнению, "это создание нового экономического блока внутри региона".

Дмитрий Шевцов рассказал, что в Приморье есть партнерская программа с различными компаниями по продаже оборудования, которые предоставляют скидки съемочным группам. "Также у нас сегодня все локации для съемок почти бесплатны, чего не встретишь в Москве или Петербурге". Он уверен, что съемка любого фильма в регионе - это в любом случае инвестиции. "Когда съемочная группа приезжает - они, так или иначе, тратят тут деньги. В качестве примера можно привести фильм "Старый телохранитель" режиссера Сэммо Хунга, часть которого снималась во Владивостоке. За пять съемочных дней компания потратила в городе 10 млн рублей, снимая небольшой эпизод. За Сэммо Хунгом приехали около 30 представителей СМИ со всего мира, которые в своих материалах рассказали о Владивостоке. Сам фильм в Китае две недели был на первом месте по продажам билетов. Его только на большом экране посмотрели 10 млн человек, которые через него что-то узнали о Владивостоке", - рассказал Шевцов.

Успешный опыт

Калининградская область реализует программу рибейтов с 2017 года. Рост числа заявок на предоставление компенсаций подтверждает эффективность работы региональной кинокомиссии, отметил Андрей Ермак. "Региональная кинокомиссия организует саму работу по приему заявок на рибейты и их первичной обработке, дает консультации, и работает, конечно, эффективно, раз программа рибейтов у нас становится все шире и шире. В 2018 году мы выплатили порядка 30 млн рублей рибейтов, в этом году у нас запланировано 40 млн рублей", - сказал он.

"Эффективность очевидна. Первый фактор - это то, что мы возмещаем производителю всего 20% от общей суммы денег, потраченных в регионе. То есть, если мы выплачиваем рибейт в 20 млн рублей, это значит, что кинокомпания потратила на территории Калининградской области 100 млн рублей. Это достаточно выгодно - деньги получает наш малый бизнес, который помогает в организации съемок, отельеры, рестораторы, транспортные компании, а эти средства в виде налоговых платежей поступают в бюджет", - сказал Ермак.

Вторая часть - это так называемая нативная реклама, которая исходит от источника, вызывающего доверие: когда известный актер говорит, что в Калининграде отличный воздух или рассказывает о красотах Куршской косы, его поклонники, зрители фильма с большим интересом отнесутся к возможности поехать туда, где все это снимали, и увидеть все своими глазами. "Очевидная история - это сериал "Желтый глаз тигра", который демонстрировали в эфире Первого канала. Мы получили рекламу Калининградской области в прайм-тайм в течение двух недель. Если бы мы платили за это - это было бы существенно дороже. Вся Россия видела красоты Калининградской области. Мы разговаривали с отельерами, и они подтвердили, что именно после этого фильма многие туристы приехали в область в низкий сезон - в октябре, ноябре", - отметил министр.

"Рибейты становятся точкой притяжения большого количества кинопроектов. За этим возникает инфраструктура, как это уже произошло в Калининграде. У нас уже есть несколько компаний, которые помогают в съемках фильмов - предоставляют сервис, и у нас уже две компании, которые занимаются ренталом (арендой) кинооборудования. Это уже часть бизнеса, это резиденты Калининградской области, которые создают здесь рабочие места и платят налоги", - добавил Ермак.

В Ульяновской области благодаря кинокомиссии действует более десятка киношкол, киноклубов, киностудий и объединений. Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения культуры "УльяновскКинофонд", основные направления ее деятельности - возмещение части затрат в связи с производством национальных фильмов на территории области, разрешение на проведение киносъемок на территории, содействие в выборе локаций для съемок и их организации, а также кинообразование. Кинокомиссия помогла организовать кинокомпании "Гамма Продакшн" съемки части телесериала "Морские дьяволы.Рубежи Родины" в 2017 году.

В 2017-2018 годах в регионе прошли специализированные киномастерские с участием кинокомпаний. Их выпускниками снято пять короткометражных фильмов (клипов), кроме того, было зарегистрировано восемь индивидуальных предпринимателей в сфере производства фильмов. В съемках комедии "Дикие предки" кинокомпании "Воронцово Поле" в 2018 году были задействованы около 150 ульяновцев, к работе над картиной в составе съемочной группы привлекались выпускники киномастерской. "При содействии проектного офиса кинокомиссии в 2018 году в Ульяновской области состоялись также съемки сериалов "Выстрел в спину", "Одна ложь на двоих", "Реставратор". В 2019 году в Ульяновской области идут съемки сериала для НТВ "Пять минут тишины", а также состоялись съемки мини-сериалов "Правда" и "Игрушка", - добавили в пресс-службе.

Ставки на регион

Вместе с тем представители региональных кинокомиссий обращают внимание на то, что инфраструктура для приема киносъемок в разных регионах развита по-разному, и этот момент нужно обязательно учитывать. "В разных регионах свои особенности и свои условия. Все же регионы разные, они по-разному готовы принимать киногруппы, по-разному развита инфраструктура, кинокластер", - сказал ТАСС Владимир Соколов, исполнительный директор пермской кинокомиссии, директор киностудии "Новый курс".

Он считает, что перед созданием федеральной кинокомиссии следует наработать определенный опыт. "Давайте мы создадим таких кинокомиссий 30-40, посмотрим на их опыт в течение 10 лет, допустим. И поймем: тут им надо помогать, тут развивать, тут надо какое-то законодательство двигать, - сказал он. - Сейчас каждый регион способен делать рибейты и поддерживать в состоянии сам".

Рибейт у пермской кинокомиссии сейчас самый высокий в стране - 50%. В планах бюджета региона 2020 года на эти цели предусмотрено 18 млн рублей. Конкурс объявят до 1 февраля, и на первом этапе будут отобраны проекты, которые считаются для края интересными. За счет кино Пермский край, по словам Соколова, решает несколько задач - имидж, инвестиции и развитие кинокластера, и это находит интерес у бизнеса.

Ежегодно в Пермский край приезжают две-три съемочные киногруппы, в регионе ожидают, что их будет больше, и будут приглашать группы, показывать места для съемок. "Мы установили контакты с теми группами, которые у нас уже работают - это "Сердце Пармы", новые проекты от команды "Реальных пацанов", ведем переговоры с командой Павла Лунгина, они приезжали, смотрели локации, думают снимать в следующем году фильм на тему репрессий", - рассказал Соколов.