"Гоголь-центр" под руководством Серебренникова впервые отправился на гастроли в Сеул

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова впервые отправился на гастроли в Южную Корею. Труппа выступит 3 и 4 октября в Сеуле на сцене Arko Arts Theater, где в рамках фестиваля исполнительских искусств (Seoul Performing Arts Festival, SPAF) будет показан спектакль Кирилла Серебренникова "Кафка", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Гоголь-центра".

"Российский театр нечасто ездит в эту сторону света. Для нас невероятная радость - играть спектакль "Кафка" (один из наших самых сложных спектаклей) в Южной Корее, в Сеуле", - привели слова Серебренникова в пресс-службе.

Как отметил режиссер, "этот спектакль был выбран самим фестивалем". "И мне очень приятно, что они оценили именно эту нашу работу. Очень надеюсь, что встреча "Кафки", "Гоголь-центра" и корейских любителей театра состоится. Мы очень рады возможности представлять российскую культуру на Корейском полуострове", - процитировали Серебренникова в пресс-службе.

По поводу спектакля собеседница агентства заметила, что для мировой культуры произведения Кафки стали символом депрессии XX века. Но в центре спектакля Кирилла Серебренникова оказываются не сами тексты, а биография Кафки, окружающие его образы, события, детали. "Здесь нет попытки переосмыслить его романы и письма, но есть желание увидеть мир таким, каким он представлялся самому Кафке. Именно это позволяет зрителю не просто наблюдать за мрачными кафкианскими историями, а как бы оказаться в голове самого автора и увидеть тот мир, в котором рождались эти истории", - пояснила представитель пресс-службы.

Она отметила, что Сеульский фестиваль исполнительских искусств проходит ежегодно с 2001 года. На протяжении месяца десятки театральных и хореографических трупп со всего мира представляют разнообразные типы театра на нескольких концертных площадках Сеула. SPAF называют одним из самых значимых культурных событий в Южной Корее и в Азии в целом.