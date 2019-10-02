Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

ПРАГА, 2 октября. /ТАСС/. Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

"Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи, - сказала она. - Он умер в кругу близких, находясь с семьей".

В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.

В течение творческой карьеры он записал более 2 тыс. песен. Только в Чехии выпущено свыше 200 его альбомов, в числе последних - Ta pravа (июнь 2018 года) . За рубежом в общей сложности было продано 30 млн аудионосителей с его записями. Самым продаваемым остается альбом "Карел Готт", вышедший в СССР в 1977 году (4,5 млн экземпляров). Готт снялся примерно в 30 художественных фильмах, главным образом комедийных и музыкальных, в более 20 лентах сыграл самого себя.