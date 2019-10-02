Умер актер Игорь Пушкарев

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Актер театра и кино Игорь Пушкарев, известный по главной роли в фильме "А если это любовь?", умер на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

"30 сентября на 82-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, писатель Игорь Борисович Пушкарев", - отметили в пресс-службе.

Время и место прощания не называются.

"Большую известность и любовь зрителей Игорю Пушкареву принес фильм "А если это любовь?" режиссера Юлия Райзмана, - отметили в Союзе кинематографистов. - Он был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме "Самые первые" режиссера Анатолия Граника".

Также артист запомнился по ролям в фильмах "Своя голова на плечах", "Третий тайм", "Живые и мертвые", "Они живут рядом", "Удивительные приключения Дениса Кораблева", "Рябиновый вальс" и многие другие. Всего на счету Пушкарева более 70 ролей в кино.

"Игорь Борисович был талантливым, добрым человеком, занимался литературной деятельностью", - отметили в пресс-службе. Также он писал книги для детей и подростков.