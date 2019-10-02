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Северный Кавказ

В Дагестане в октябре впервые пройдет стрит-арт фестиваль

Главной темой работ будет традиционное художественно-прикладное искусство народов республики

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Стрит-арт фестиваль "Стена" пройдет в дагестанском городе Дербенте 12 октября. Это будет первый подобный фестиваль в республике, сообщила журналистам в среду пресс-служба мэрии Дербента.

"Мастера уличного искусства из разных городов России приедут в Дербент, чтобы раскрасить серые фасады зданий и придать улицам города новый облик", - говорится в сообщении.

Главной темой работ будет традиционное художественно-прикладное искусство народов Дагестана. "Стены зданий Дербента станут еще одним способом ознакомления с самобытной культурой региона", - сказали в пресс-службе.

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